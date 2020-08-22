«Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ, уступив «Арсеналу»

Источник: РИА "Новости"

Дубль оформил полузащитник хозяев Даниил Лесовой, отличившийся на 23-й и 74-й (с пенальти) минутах. Гол форварда «Динамо» Клинтона Н'Жи на 40-й минуте был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда.

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«Динамо» не может обыграть «Арсенал» в РПЛ в пятом матче кряду (две победы тульского клуба, три ничьи).

Динамовцы потерпели первое поражение в сезоне и занимают третье место в таблице, имея в активе семь очков. «Арсенал» поднялся на 11-е место, набрав четыре очка.

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