«Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ, уступив «Арсеналу»
ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф — Российской
Дубль оформил полузащитник хозяев Даниил Лесовой, отличившийся на 23-й и 74-й (с пенальти) минутах. Гол форварда «Динамо» Клинтона Н'Жи на 40-й минуте был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR)
«Динамо» не может обыграть «Арсенал» в РПЛ в пятом матче кряду (две победы тульского клуба, три ничьи).
Динамовцы потерпели первое поражение в сезоне и занимают третье место в таблице, имея в активе семь очков. «Арсенал» поднялся на 11-е место, набрав четыре очка.
В пятом туре «Динамо» 26 августа примет петербургский «Зенит», «Арсенал» днем ранее сыграет дома с подмосковными «Химками».