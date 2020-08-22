«Зенит» разгромил «Тамбов»

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос. Он получил передачу от Вячеслава Караваева на правом краю чужой штрафной, выждал паузу и исполнил классный удар в дальнюю девятку. Малком забил второй гол питерцев после подачи Сердара Азмуна с левого фланга атаки, с близкой дистанции расстреляв ворота.

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Счёт стал разгромным на 68-й минуте. Андрей Мостовой исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Александр Ерохин ударом головой замкнул передачу. Спустя шесть минут Ерохин отдал передачу к чужой штрафной, где Азмун убежал от защитника один на один, обыграл Сергея Рыжикова и отправил мяч в пустые ворота.

Единственный гол «Тамбова» на 85-й минуте забил Кирилл Панченко.