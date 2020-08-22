«Зенит» разгромил «Тамбов»
В матче 4-го тура Российской
В матче 4-го тура Российской
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в
На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос. Он получил передачу от Вячеслава Караваева на правом краю чужой штрафной, выждал паузу и исполнил классный удар в дальнюю девятку. Малком забил второй гол питерцев после подачи Сердара Азмуна с левого фланга атаки, с близкой дистанции расстреляв ворота.
Счёт стал разгромным на 68-й минуте. Андрей Мостовой исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Александр Ерохин ударом головой замкнул передачу. Спустя шесть минут Ерохин отдал передачу к чужой штрафной, где Азмун убежал от защитника один на один, обыграл Сергея Рыжикова и отправил мяч в пустые ворота.
Единственный гол «Тамбова» на 85-й минуте забил Кирилл Панченко.
Петербургский «Зенит» набрал 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской