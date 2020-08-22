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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба не забил в день рождения. «Зенит» подарил ему крупную победу

Чемпион спокойно разобрался с «Тамбовом».

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» продлил победную серию на старте сезона. Сегодня чемпион крупно победил в Петербурге «Тамбов» — 4:1. Артём Дзюба вышел на поле в свой день рождения (капитану сборной России и сине-бело-голубых исполнилось 32 года), но не забил.

Главные события матча в Петербурге:

— В состав «Зенита» вернулся отбывший дисквалификацию Ярослав Ракицкий. Неожиданным стало решение Семака оставить в запасе Магомеда Оздоева. В результате перестановок Дуглас Сантос сыграл опорного полузащитника, а слева в обороне вышел Данил Круговой.

Зенит (Санкт-Петербург)

— Фанаты «Зенита» подготовили огромный баннер в честь Александра Анюкова и скандировали его имя. Бывший защитник вернулся в петербургский клуб, чтобы войти в тренерский штаб. Говорят, он будет отвечать за работу с защитниками.

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— В первом тайме «Зенит» много грузил мяч в штрафную «Тамбова», а Дзюба и Сердар Азмун, постоянно открываясь в створе, готовы были откликнуться на каждый кросс. Как правило, передачам недоставало точности, тем не менее однажды Дзюба получил сумасшедший момент. После удачного контрпресссинга «Зенита» и перехвата Азмуна капитан остался один на один с Сергеем Рыжиковым, но спижонил — решил забить «черпаком». Голкипер «Тамбова» разгадал замысел центрфорварда.

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— «Тамбов» глубоко оборонялся всей командой по схеме 5−3−2. Когда же гости изредка вставали в позиционное наступление, из средней линии на помощь форвардам выдвигался Михаил Костюков. Он дополнительно нагружал зону Кругового. Однако молодой защитник «Зенита» справлялся. Сам же Круговой поначалу не так часто гостил у чужой штрафной, как другой крайний защитник Вячеслав Караваев, поскольку левый хав Себастьян Дриусси реже уходил в центр, чем правый Малком. Впрочем, на исходе получаса игры Круговой мог забить дальним ударом — мяч пролетел чуть-чуть выше цели.

— Первый тайм «Зенит» при 76% владения мячом выиграл по ударам — 14:2 (в створ — 4:1). Хозяева заработали массу стандартов, оригинально разыгрывали их и создавали моменты, и никак не могли забить. Наконец, на 42-й минуте «опорник» Дуглас Сантос, пробивший до перерыва пять раз, забил свой первый гол за петербургскую команду. Получив пас в штрафной, он избежал офсайда, обманул защитников хитрым движением и послал мяч в дальний верхний угол.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Российская Премьер-Лига

— Второй тайм начался с быстрого гола «Зенита». Его сделал Круговой. Молодой защитник не стал просто вешать в штрафную с левой ноги, а сыграл нестандартно, неожиданно для опекавшего его Костюкова. Сместился в центр, после чего забросил мяч в штрафную в ту зону, куда набегали Азмун с Малкомом. Забил бразилец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

— У игроков «Тамбова» при счёте 2:0 как будто руки опустились. Возможно, из-за сложного графика физическое состояние команды Сергея Первушина не такое, чтобы она могла прибавить и создать проблемы сопернику из числа лидеров РПЛ. На 68-й минуте третий гол «Зенита» создали два свежих игрока. Автором голевой передачи стал ещё один молодой зенитовец Андрей Мостовой, а забил головой Александр Ерохин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

— На 74-й минуте Ерохин, который в последнее время получает не так много времени и явно соскучился по игре, добавил к забитому мячу голевой пас. «Зенит» в четвёртый раз огорчил Рыжикова в результате быстрой атаки. Азмун вышел один на один, обыграл голкипера и забил свой четвёртый мяч в чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

— Во втором тайме «Зенит» также превзошёл «Тамбов» по ударам — 11:4 (в створ — 6:3). Голы посыпались как из рога изобилия, но Дзюба в день рождения забить не сумел. Капитана заменили вскоре после того, как Кирилл Панченко сделал счёт 4:1, нанеся удар из-за штрафной. Сегодня Дзюба дважды пробил по воротам и отдал две ключевые передачи.

Анатолий Романов

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Зенит
4:1
Первый тайм: 1:0
Тамбов
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