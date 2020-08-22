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21:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Химки» почти победили, но поплыли после незабитого пенальти: пустили 2 гола за минуту и закончили вдевятером

Подмосковная команда очень старается заработать 3 очка — пока в новом сезоне у команды Дмитрия Гунько только ничья с «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» начал мощным давлением, но не попадал по воротам (0 ударов в створ до перерыва), а хозяева ответили голом: Данилкин плечом замкнул подачу с углового.

Через 10 минут «Химки» могли увеличить разрыв, но Корян не попал по мячу с правого края вратарской.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме игра раскрылась: команды обменялись опасными моментами, у «Ахмата» было несколько шансов сравнять. А потом защитник гостей срубил Ломовицкого. Полярус мог закрывать игру, но не попал с точки. Вообще не попал в ворота!

Российская Премьер-Лига

После незабитого пенальти хозяева поплыли — кажется, футболистов «Химок» особенно бесил Артем Тимофеев. Следите за таймингом.

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•‎ На 71-й минуте Мартусевич врезал в спину полузащитнику в своей штрафной — Ильин уверенно реализовал пенальти. Брайан Идову долго спорил с судьями, но договорился только до желтой.

•‎ Через минуту Тимофеев вывел «Ахмат» вперед, но все сделал Бериша: косовар отклеился от защитника на фланге и прострелил в штрафную, где передачу замкнул партнер.

•‎ «Химки» должны идти сравнивать счет, да? Ну, это сложно сделать без одного игрока: Идову еще раз психанул, остановил рывок Мелкадзе в центре и получил вторую желтую — а ведь можно было просто не спорить с судьями!

• До конца матча вместо атак на ворота Шелии хозяева охотили за Тимофеевым: сначала желтую заработал Трошечкин, а в конце игры Боженов влетел сзади в настрадавшегося полузащитника «Ахмата».

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Талалаева перевернула игру и победила 2:1 — видимо, специалист слишком хорошо знает бывшую команду. Напомним, Андрей ушел их «Химок» зимой после того, как клуб передумал выходить в РПЛ. Талалаев попытался спасти от вылета «Крылья» (неудачно), а «Химки» 15 раз поменяли решение и все же оказались в Премьер-лиге.

Кстати, про «Крылья»: именно в Самаре Талалаев познакомился с Тимофеевым — полузащитник принадлежит «Спартаку», но гоняет по арендам. Правда, в Москве его не ждут — Газизов надеется продать игрока.

Руслан Копылов

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1:2
Первый тайм: 1:0
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