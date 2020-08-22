Попов внезапно переходит из «Ростова» в «Сочи», хотя они с Карпиным просто обожали друг друга

Источник: РИА "Новости"

Все дело в контракте.

Совсем скоро «Ростов» и «Сочи» поменяются игроками: Дмитрий Полоз вернется в «Ростов», а Ивелин Попов перейдет в «Сочи».

По информации Sports.ru, причина ухода Попова из «Ростова» — конфликт с Карпиным. Клуб был не против расторжения контракта, но, когда узнал о переговорах Попова с «Сочи», пытался отговорить полузащитника от ухода. Не получилось — Попов окажется в «Сочи».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, конфликт игрока и тренера связан с контрактом. Вот что об этом известно инсайдеру Сергею Егорову:

«Попов хотел длинный контракт — прежний заканчивался летом 2021 года. Длинный (2−3 года) контракт для 32-летнего футболиста — риск. И такой договор “Ростов” готов был обсуждать в конце сезона — отталкиваясь от условий нового (8+17) лимита. Полоз, когда уходил из “Зенита”, хотел именно в “Ростов”, но Питер упаковал именно в “Сочи”. “Ростов” мог отпустить Попова по разрыву, но выменял на Полоза. Все довольны. У обоих клубов игроки, которых они хотели».

Конфликт Карпина и Попова — нечто удивительное. Ведь у них были очень теплые отношения

В «Ростов» Ивелин Попов пришел из «Спартака» в январе 2019-го. Попов высоко ценил Карпина в сравнении с Олегом Кононовым.

«Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: “Поставь в состав этого игрока, а не того”, и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях, — открыто говорил Попов сайту “Ростова”. — Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам — это небо и земля».

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Это не единственные приятные слова в адрес Карпина, которые Попов произнес в том интервью.

«Он очень хороший понимает футбол и прекрасный психолог, — говорил футболист о тренере в октябре прошлого года. — Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы. Для многих он пример, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя».

Попов и Карпин весело поздравляли друг друга с праздниками.

«Попик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, самое главное, потому что ты не молодеешь, к сожалению. Все стареешь. Так что надо за собой следить, надо много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться, а то и помрешь у нас там на поле. Будем все мы плакать очень. Все, еще раз с днем рождения, удачи и здоровья», — сказал Карпин в поздравлении болгарина с 32-летием.

Вскоре Карпин отмечал двухлетие работы в «Ростове». Ивелин ответил в той же манере: «Валерий Георгиевич, привет! Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам, чтобы вы еще как минимум 10 лет работали и возглавляли “Ростов” как главный тренер. Желаю, чтобы мы вместе остались работать еще на 7−8 лет как минимум. Желаю вам следующего ребенка — чтобы он был сыном. Называйте его Ивелином. Следите за собой, а то уже такой возраст. Нужно следить за собой, а то умрете прямо рядом с полем, а потом будем плакать все вместе. Поздравляю еще раз!».

На «Коммент. Шоу» Карпин говорил, что среди футболистов хватает туповатых, но есть исключения. Да, Ивелина Попова тренер считает умным. Там же Карпин рассказал, что поспорил со своими футболистами по поводу выхода в группу Лиги Европы. С теми, у кого «нормально с баблищем». Это Попов, Козлов, Еременко, Байрамян, Ионов и Мамаев.

«Я сказал: “Вы лохи, никуда не попадете, вы слабые”. Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу, — рассказывал совсем недавно Карпин. — И Попов предложил спорить на часы Rolex в пределах 500−600 тысяч. Говорит, если что, вы нам дадите 500−600 [тысяч], а мы дальше добьем и купим, какие хотим. Я говорю: “Окей, вопросов нет. Но зачем мне 6−7−8−9−10 часов?” На что Ивелин сказал: “Георгич, все нормально, я уже знаю, кому их впендюрить. Еще денег наживем”. Сейчас уже говорят, что скинутся все вместе и купят нормальные часы».

Теперь химия куда-то растворилась.