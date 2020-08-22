«Сочи» обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ
ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. «Сочи» на выезде победил волгоградский «Ротор» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. «Сочи» на выезде победил волгоградский «Ротор» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
В составе победителей дублем отметился Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у проигравших отличился Камиль Муллин (52).
Беспроигрышная серия «Сочи» в этом сезоне достигла четырех матчей (2 победы, 2 ничьи), клуб занимает второе место в таблице, набрав восемь очков.
«Ротор» не может победить в четвертом матче кряду (3 поражения, 1 ничья) и располагается на последнем, 16-м месте, имея в активе одно очко.
В пятом туре сочинский клуб 25 августа на выезде сыграет с «Тамбовом», «Ротор» днем позднее примет московский «Спартак».