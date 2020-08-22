«Сочи» обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у проигравших отличился Камиль Муллин (52).

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Беспроигрышная серия «Сочи» в этом сезоне достигла четырех матчей (2 победы, 2 ничьи), клуб занимает второе место в таблице, набрав восемь очков.

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«Ротор» не может победить в четвертом матче кряду (3 поражения, 1 ничья) и располагается на последнем, 16-м месте, имея в активе одно очко.

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