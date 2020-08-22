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22 августа, источник: ТАСС

«Сочи» обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. «Сочи» на выезде победил волгоградский «Ротор» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у проигравших отличился Камиль Муллин (52).

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Беспроигрышная серия «Сочи» в этом сезоне достигла четырех матчей (2 победы, 2 ничьи), клуб занимает второе место в таблице, набрав восемь очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ротор» не может победить в четвертом матче кряду (3 поражения, 1 ничья) и располагается на последнем, 16-м месте, имея в активе одно очко.

Российская Премьер-Лига

В пятом туре сочинский клуб 25 августа на выезде сыграет с «Тамбовом», «Ротор» днем позднее примет московский «Спартак».

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1:2
Первый тайм: 0:1
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