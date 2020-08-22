«Рубин» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичный ЦСКА на своем поле со счетом 1:2 проиграл казанскому «Рубину» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичный ЦСКА на своем поле со счетом 1:2 проиграл казанскому «Рубину» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
В составе победителей забитыми мячами отметились Солтмурад Бакаев (37-я минута) и Денис Макаров (90+2). У проигравших отличился Никола Влашич (39). На 79-й минуте на замену вышел корейский полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом, 23-летний футболист впервые вышел на поле в РПЛ. Он перешел в «Рубин» 14 августа.
Казанский клуб впервые обыграл ЦСКА с августа 2017 года.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. «Рубин» прервал серию без побед из трех матчей и поднялся на 11-е место, набрав четыре очка.
В пятом туре московский клуб 26 августа в гостях сыграет с «Краснодаром».
Подопечные Леонида Слуцкого в этот же день примут «Уфу».
Предыдущий матч между командами прошел чуть больше месяца назад — 12 июля. Тогда главному тренеру «Рубина» Слуцкому удалось отобрать очки у своего бывшего клуба. В драматичной концовке казанцам удалось сравнять счет, реализовав пенальти на 88-й минуте. Домашняя осечка в итоге стоила армейцам путевки в Лигу чемпионов и оставила без медалей чемпионата.
«Рубин» можно назвать удобным соперником для ЦСКА. По общим победам армейцы уверенно превосходят соперника — 23:11. Еще восемь матчей завершились вничью. Из последних 11 матчей в РПЛ армейцы уступили казанцам только в домашнем матче 6 августа 2017 года со счетом 1:2. В остальных поединках у армейцев семь побед и три ничьи.
По прилете в Москву казанскую команду в аэропорту
В лазарет ЦСКА к полузащитнику Ильзату Ахметову и нападающему Федору Чалову добавился защитник Кирилл Набабкин, у которого диагностировали разрыв крестообразных связок. Футболисту предстоит перенести операцию. Зато травма полузащитника Николы Влашича,
Матч на «ВЭБ-Арене», как и все остальные встречи четвертого тура РПЛ, был посвящен Дню государственного флага Российской Федерации. Перед началом игры прозвучал гимн России, а капитаны команд вышли на поле с повязками в цветах российского триколора.
В первом тайме подопечные Виктора Гончаренко имели тотальное преимущество над соперником, но счет открыл «Рубин». На 37-й минуте армейская оборона не уследила за рывком Солтмурада Бакаева, который свой шанс не упустил. Хозяевам потребовалось всего пару минут, чтобы вернуться в игру. Влашич подкараулил отскок мяча у чужой штрафной и пушечным ударом не оставил шансов вратарю казанцев Юрию Дюпину — 1:1. Пропустивший первые два тура
На 88-й минуте полузащитник
В компенсированное время «Рубин» провел контратаку, в конце которой Макаров с дальней дистанции отправил мяч в правый угол ворот и принес своей команде победу.