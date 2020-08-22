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22:12 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичный ЦСКА на своем поле со счетом 1:2 проиграл казанскому «Рубину» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Солтмурад Бакаев (37-я минута) и Денис Макаров (90+2). У проигравших отличился Никола Влашич (39). На 79-й минуте на замену вышел корейский полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом, 23-летний футболист впервые вышел на поле в РПЛ. Он перешел в «Рубин» 14 августа.

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Казанский клуб впервые обыграл ЦСКА с августа 2017 года.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. «Рубин» прервал серию без побед из трех матчей и поднялся на 11-е место, набрав четыре очка.

ЦСКА (Москва)

В пятом туре московский клуб 26 августа в гостях сыграет с «Краснодаром».

Подопечные Леонида Слуцкого в этот же день примут «Уфу».

Перед матчем

Предыдущий матч между командами прошел чуть больше месяца назад — 12 июля. Тогда главному тренеру «Рубина» Слуцкому удалось отобрать очки у своего бывшего клуба. В драматичной концовке казанцам удалось сравнять счет, реализовав пенальти на 88-й минуте. Домашняя осечка в итоге стоила армейцам путевки в Лигу чемпионов и оставила без медалей чемпионата.

Российская Премьер-Лига

«Рубин» можно назвать удобным соперником для ЦСКА. По общим победам армейцы уверенно превосходят соперника — 23:11. Еще восемь матчей завершились вничью. Из последних 11 матчей в РПЛ армейцы уступили казанцам только в домашнем матче 6 августа 2017 года со счетом 1:2. В остальных поединках у армейцев семь побед и три ничьи.

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По прилете в Москву казанскую команду в аэропорту из-за пробки вовремя не встретил автобус, который должен был предоставить армейский клуб. Тренерский состав и футболисты добирались до отеля на такси. В ЦСКА извинились перед соперником за происшедший инцидент. «Мы сожалеем о происшедшем, но никакой подоплеки в этом искать не стоит», — сказал директор по связям с общественностью армейского клуба Сергей Аксенов.

В лазарет ЦСКА к полузащитнику Ильзату Ахметову и нападающему Федору Чалову добавился защитник Кирилл Набабкин, у которого диагностировали разрыв крестообразных связок. Футболисту предстоит перенести операцию. Зато травма полузащитника Николы Влашича, из-за которой тот не смог доиграть предыдущий матч с «Зенитом», оказалась не слишком серьезной. Хорват вышел на игру против «Рубина» в стартовом составе хозяев.

Органами правопорядка планировался усиленный контроль за соблюдением социальной дистанции и наличием масок у посетителей стадиона. Говорили, что такие меры были приняты в ответ на нарушения болельщиками на первой домашней игре армейцев сезона против «Тамбова». Но ни до, ни во время матча явных поводов для задержания нарушителей санитарных правил у полиции не было.
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Ход матча

Матч на «ВЭБ-Арене», как и все остальные встречи четвертого тура РПЛ, был посвящен Дню государственного флага Российской Федерации. Перед началом игры прозвучал гимн России, а капитаны команд вышли на поле с повязками в цветах российского триколора.

В первом тайме подопечные Виктора Гончаренко имели тотальное преимущество над соперником, но счет открыл «Рубин». На 37-й минуте армейская оборона не уследила за рывком Солтмурада Бакаева, который свой шанс не упустил. Хозяевам потребовалось всего пару минут, чтобы вернуться в игру. Влашич подкараулил отскок мяча у чужой штрафной и пушечным ударом не оставил шансов вратарю казанцев Юрию Дюпину — 1:1. Пропустивший первые два тура из-за травмы хорватский легионер забил во втором матче подряд.

На 88-й минуте полузащитник красно-синих Кристиян Бистрович нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади. Дюпин с трудом отбил мяч, который отскочил к Адольфо Гайчу, находящемуся перед почти пустыми воротами. Аргентинец нанес удар в падении головой, но голкипер казанского клуба успел прыгнуть и отбить мяч прямо на линии ворот.

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В компенсированное время «Рубин» провел контратаку, в конце которой Макаров с дальней дистанции отправил мяч в правый угол ворот и принес своей команде победу.

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1:2
Первый тайм: 1:1
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