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22 августа, источник: Чемпионат.com

Слуцкий снова отобрал очки у ЦСКА. Но сколько нервов пришлось потратить!

Победу бывшему «армейцу» Слуцкому принес «армеец» несостоявшийся Макаров.

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Источник: РИА "Новости"

Чуть больше месяца назад, 12 июля Леонид Слуцкий уже гостил в Москве у своей бывшей команды. Тогда 49-летний тренер впервые встретился с ЦСКА с тех пор, как покинул столичный клуб в декабре 2016-го. «Рубин» увёз из Москвы ничью — 1:1. Потерянных двух очков «армейцам» как раз не хватило для того, чтобы догнать и обойти «Краснодар» (благодаря перевесу по личным встречам) в борьбе за третье лигочемпионское место.

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Сегодня Слуцкий опять насолил красно-синим. «Рубин» вырвал победу в драматической концовке. Причём автором решающего гола стал полузащитник Денис Макаров, который перед переездом в Казань был одной ногой в ЦСКА.

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Главные события матча в Москве:

— В «Рубине» дебютировал Олег Шатов. Летом полузащитник перешёл в казанскую команду на правах свободного агента из «Зенита». Первые туры он пропустил из-за очередного повреждения.

— Никола Влашич, не доигравший до конца матч с «Зенитом», попал в основу ЦСКА. Хорвату повезло — он обошёлся без серьёзного повреждения. В заявке «армейцев» снова отсутствовали травмированные Алан Дзагоев и Фёдор Чалов, а также получивший в Петербурге разрыв передней крестообразной связки колена Кирилл Набабкин.

ЦСКА (Москва)

— В первом тайме игра шла в невысоком темпе. Команда Виктора Гончаренко играла экономно, что объяснимо. У ЦСКА всего три дня назад был тяжёлый матч в Петербурге, тогда как «Рубин» имел лишние сутки на восстановление и подготовку к этой встрече. «Армейцы» не прессинговали, а перекрывали центр, вынуждая защитников соперника перекатывать мяч или использовать длинные передачи. До Шатова, который по решению Слуцкого расположился на позиции атакующего центрхава, мяч доходил нечасто. Казалось, что на перерыв команды уйдут при нулевом счёте, но концовка первого тайма получилась горячей.

Российская Премьер-Лига

— На 37-й минуте «Рубин» использовал едва ли не первый голевой момент в матче, проведя всё-таки атаку через центр. Началось всё с неточного паса Ивана Облякова, потом хозяева провалились в обороне, и какое-то странное движение сделал Виктор Васин. Словно он не мог выбрать между двумя решениями. Комбинацию с участием Шатова и Ивана Игнатьева завершил Солтмурад Бакаев.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

— ЦСКА ответил голом Влашича уже через две минуты! После подачи углового и выноса мяча хорват точно пробил с подбора. Его прозевал герой предыдущей атаки Бакаев. Влашич вообще был самым бьющим игроком первого тайма — нанёс четыре удара (общая статистика ударов — 12:5, в створ — 2:2).

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

— После перерыва «армейцы», казалось бы, попытались добавить скорости атакам, но принципиально в игре ничего не изменилось. Требовалось больше креатива. В результате Гончаренко принял решение сделать двойную замену в середине второго тайма, выпустив игравших в Петербурге Константина Кучаева и Адольфо Гайча. Статистика вышедшего сегодня вместо аргентинца Ильи Шкурина — всего 13 касаний мяча, ноль ударов и два ключевых паса.

— Ничего не говорило о том, что концовка второго тайма получится такой же яркой, как концовка первого. Игроки обеих команд выглядели очень утомлёнными. «Рубин» чуть чаще бил (удары — 8:9, в створ — 5:4), но не сказать чтобы был ближе к голу. Однако всё самое интересное опять случилось на последних минутах. Сперва сумасшедший момент получил Гайч! После удара Кристияна Бистровича аргентинец добивал мяч в пустые ворота, но пробил слабо — Юрий Дюпин спас гостей. После этого «Рубин» наказал хозяев, проведя атаку, которая завершилась голом Макарова.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Атакующий хавбек, получив мяч от Джордже Деспотовича, здорово выстрелил из-за штрафной. Без шансов для Игоря Акинфеева.

Анатолий Романов

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1:2
Первый тайм: 1:1
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