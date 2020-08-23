ЦСКА готов улучшить предложение по трансферу Веры

Источник: AP 2020

По информации источника, российский клуб намерен приобрести игрока за €6 млн и оставить 20 процентов прав на футболиста «Архентинос Хуниорс».

ЦСКА (Москва) Все о команде

В прошедшем сезоне Вера принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.