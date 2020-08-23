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14:33 (мск), источник: Газета.Ру

ЦСКА готов улучшить предложение по трансферу Веры

Московский ЦСКА готов улучшить предложение по трансферу полузащитника «Архентинос Хуниорс» Фаусто Веры, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Источник: AP 2020

По информации источника, российский клуб намерен приобрести игрока за €6 млн и оставить 20 процентов прав на футболиста «Архентинос Хуниорс».

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ЦСКА (Москва)

В прошедшем сезоне Вера принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Ранее Вера заявил о желании сыграть в одной команде с новичком ЦСКА Адольфо Гайчем.

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