Билялетдинов считает, что «Спартак» и «Локомотив» покажут открытый футбол в матче РПЛ
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. «Спартак» и «Локомотив» покажут открытый футбол в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. «Спартак» и «Локомотив» покажут открытый футбол в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
Встреча состоится в воскресенье на «Открытие-Арене» и начнется в 19:00 мск.
«Думаю, что будет открытый и интересный футбол. Обе команды должны играть на победу и думать о том, как бы не отпустить далеко “Зенит” на старте чемпионата. Мне кажется, будет забито как минимум три гола. На старте сезона обе команды неплохо смотрятся по игре, матч должен получиться интересным», — считает Билятетдинов.
«Я думаю, что фаворита в этой игре нет. На старте сезона пока рано делать
Обе команды в нынешнем чемпионате не потерпели ни одного поражения. «Локомотив» набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. В активе