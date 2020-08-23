Билялетдинов считает, что «Спартак» и «Локомотив» покажут открытый футбол в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в воскресенье на «Открытие-Арене» и начнется в 19:00 мск.

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«Думаю, что будет открытый и интересный футбол. Обе команды должны играть на победу и думать о том, как бы не отпустить далеко “Зенит” на старте чемпионата. Мне кажется, будет забито как минимум три гола. На старте сезона обе команды неплохо смотрятся по игре, матч должен получиться интересным», — считает Билятетдинов.

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«Я думаю, что фаворита в этой игре нет. На старте сезона пока рано делать какие-то выводы об игре команд. Но, безусловно, обеим командам надо побеждать, они претендуют на высокие места», — добавил собеседник агентства.

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