ЦСКА ведёт переговоры о трансфере хавбека «Ростова» Зайнутдинова

В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу. В новом сезоне РПЛ на его счету 3 игры, в которых он получил 2 жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Ростовом» рассчитан до 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.