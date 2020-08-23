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15:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мне было страшно за жизнь». Тёмная история побега Сычёва из «Спартака»

В ожидании дерби вспоминаем самый скандальный эпизод из жизни экс-форварда «Спартака» и «Локо».

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Начало 2000-х в российском футболе ознаменовалось падением «Спартака». С приходом Андрея Червиченко в клуб гегемония красно-белых в национальной лиге закончилась. Решения нового руководства разрушили хрупкую, как оказалось, структуру, на которой держалось всё. В 2003 году команду покинул Олег Романцев, после чего настали совсем уж смутные времена: тренерская чехарда, странные трансферы и даже допинговые скандалы.

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Однако проблемы начались годом ранее, когда из «Спартака» ушёл Дмитрий Сычёв. Юный форвард сразу же громко заявил о себе, забив 8 мячей и совершив 4 голевые передачи в 12 матчах за красно-белых. В лице Сычёва «Спартак» мог получить лидера атаки на долгие годы, но Дмитрий покинул клуб, причём сделал это со скандалом.

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Как Сычёв уходил из «Спартака»

Олег Романцев, возглавлявший не только «Спартак», но и сборную России, взял Сычёва на ЧМ-2002. Турнир получился для нас провальным: два поражения (от Бельгии и Японии) и вылет уже на групповой стадии. Сам Дмитрий, к слову, отметился забитым мячом в ворота бельгийцев. Молодым русским заинтересовались солидные европейские клубы — «Милан», «Парма», «Бавария».

По возвращении с ЧМ-2002 у Сычёва начались проблемы с руководством «Спартака»: Дмитрий недосчитался денег по контракту, который в клубе хотели пересмотреть. Разобидевшись на начальство, Сычёв собрал вещи и уехал с тренировочной базы, оставив заявление на расторжение контракта. Романцев, по свидетельствам близкого окружения, принял уход Дмитрия близко к сердцу — начались проблемы со здоровьем, тренеру даже потребовалась операция. «Надеюсь, мне хватит здоровья и терпения, чтобы довести историю с Сычёвым до логического завершения. Дабы другим неповадно было поступать так, как он», — заявил позже Андрей Червиченко.

«Спартак» обратился в РФС с просьбой решить проблему. На заседании КДК было принято решение дисквалифицировать Сычёва на 4 месяца (недостаточные основания для расторжения контракта), при этом удовлетворив его заявление. Красно-белых обязали выплатить «подъёмные», прописанные в соглашении. Сычёву, несмотря на дисквалификацию, оставили право играть в товарищеских матчах и тренироваться с любой командой.

Валерий Газзаев, возглавивший сборную России вслед за Романцевым, перестал вызывать Сычёва, ссылаясь на отсутствие у того игровой практики.

Кто же подбил юного бомбардира на скандальный уход из «Спартака»? Существует несколько мнений на этот счёт.

Спартак (Москва)

Главные версии, почему Сычёв покинул «Спартак»

Виноват Червиченко. В 2002 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, в связи с чем руководство красно-белых решило пересмотреть контракт Сычёва с клубом. Соглашение Дмитрия, подписанное в январе, существенно отличалось от того, что предлагал ему «Спартак» в июле.

Сычёв, которому было на тот момент 18 лет, просил Червиченко подождать с обсуждением — хотел позвать отца, чтобы тот помог решить вопрос. На Дмитрия, по его словам, оказывалось психологическое давление, после чего он собрал вещи и покинул базу. Спустя годы Сычёв заявил, что покинул клуб «потому что было страшно за жизнь».

Локомотив (Москва)

Виноваты агенты и отец Сычёва. Андрей Червиченко утверждал, что «Спартак» выполнил все условия перед Сычёвым, а его уход инициировали третьи лица. «К этой ситуации подходит пословица “Аппетит приходит во время еды”. Аппетит этот, прежде всего, разыгрался у отца Дмитрия и его агента. Именно они подтолкнули игрока, чьё имя стало известно благодаря нашему клубу, на столь неблаговидный поступок», — заявил бывший президент «Спартака».

Олимпик (Марсель)

Агентом, на которого ссылался Червиченко, был Алексей Соколов — друг семьи Сычёвых, представлявший интересы Дмитрия. Сам Соколов, впрочем, утверждал, что не настаивал на уходе Сычёва из клуба: «Всё, что мы хотим — это новый контракт от “Спартака”, который соответствовал бы реальному положению дел и статусу Дмитрия в команде». Была информация, что отец Сычёва задолжал денег какой-то преступной группировке, а достать нужную сумму можно было двумя способами: добившись от «Спартака» выгодного контракта для сына, либо обеспечив его уход из клуба. Во втором случае Дмитрий и его сторона получили бы «подъёмные» при переходе в новую команду.

На правах агента и старшего товарища Соколов пытался образумить своего клиента. В конце августа Алексей провёл встречу с руководством «Спартака», где урегулировал все вопросы с контрактом Сычёва. Стороны были близки к соглашению, оставалось только дождаться подписи Дмитрия, который находился в то время на обследовании (получил травму голеностопа).

Соколов позвонил Сычёву, и тот, якобы, согласился вернуться в команду. Агент прибыл в ЦКБ, где ждал Дмитрия, но тот перестал отвечать на звонки. Как оказалось, Сычёв покинул больницу ещё до приезда Соколова. Позже он заявил руководству «Спартака», что не контролирует ситуацию, так как с Дмитрием «крутятся какие-то непонятные люди». Тем самым человеком, кто «перехватил» Сычёва, был Павел Андреев — футбольный агент, к которому Дмитрий ушёл втайне от Соколова. Впоследствии Андреев вёл все дела Сычёва вплоть до окончания карьеры.

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Контракт с киевским «Динамо» и переход в «Марсель»

В «Спартаке» до последнего надеялись на возвращение Сычёва, но Андреев, новый агент Дмитрия, смотрел в сторону Европы. Переход в другой клуб был невозможен из-за дисквалификации и юридических тяжб с красно-белыми. В ноябре 2002 года Сычёв обратился к Игорю Суркису, президенту киевского «Динамо», с просьбой дать ему возможность тренироваться с командой. Суркис пошёл навстречу Дмитрию, имея при этом виды на игрока: «Такой форвард, как Сычёв, нам точно не помешает. Возможно, он станет лидером “Динамо”, и в сборной России нам скажут спасибо за то, что мы сохранили такого игрока».

Сразу после ЧМ-2002, когда появились первые слухи об интересе к Сычёву в Европе, «Спартак» рассчитывал получить за него 10 млн евро. После «побега» в Киев в Москве были согласны и на 6 млн евро. Такую сумму киевляне считали завышенной, ссылаясь на травму голеностопа, полученную Сычёвым ранее. Сам Дмитрий, кстати, по словам Суркиса, хотел остаться в «Динамо».

В декабре Сычёв окончательно убедил киевлян, что нужен команде: руководство «Динамо» вышло на москвичей с предложением купить игрока, хотя сумма была намного ниже 6 млн евро. Дмитрий подписал предварительный контракт с бело-синими сроком на 5 лет. Оставалось только дождаться, когда закончится его дисквалификация. Сычёв и его сторона получили денежную компенсацию — те самые «подъёмные», которые нужны были отцу Дмитрия (порядка 25 тысяч долларов). Футболист, заключив договор, отправился в родной Омск.

Почти сразу появились слухи, что Сычёв на полпути в «Марсель». Переговоры с французами прошли в Москве, где Дмитрий подписал ещё один контракт. Соглашение с «Динамо» он отозвал, вынудив киевлян обратиться в ФИФА. Решать вопрос пришлось и РФС, ведь де-юре Сычёв оставался игроком «Спартака» до 1 января 2003 года. Позже в РФС и ФИФА постановили, что контракт с «Динамо» был подписан без согласия москвичей, поэтому трансферный лист отправили в «Марсель». Трансфер Сычёва обошёлся французам в 3 млн евро.

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Впрочем, счастья во Франции Сычёв не нашёл. Дмитрий провёл за «Марсель» 45 матчей (половина — после выхода на замену), забил 7 голов и вернулся на родину. В 2004 году форварда принял «Локомотив», хотя тот же «Спартак» был готов вернуть форварда, предложив даже больше, чем «железнодорожники» (6 млн евро и 4,5 млн евро соответственно).

Сычёв выбрал «Локо» — и на этот раз не ошибся. В первом же сезоне в Черкизово Дмитрий стал чемпионом России, записав на свой счёт 15 мячей. В истории «Локомотива» он оставил намного более яркий след, чем в «Спартаке», заняв второе место в списке лучших бомбардиров клуба (92 гола) и девятое по количеству матчей за «железнодорожников» (267 матчей). Кто знает, как сложилась бы карьера Сычёва, останься он в «Спартаке».

Николай Егорычев

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