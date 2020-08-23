«Мне было страшно за жизнь». Тёмная история побега Сычёва из «Спартака»

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Начало 2000-х в российском футболе ознаменовалось падением «Спартака». С приходом Андрея Червиченко в клуб гегемония красно-белых в национальной лиге закончилась. Решения нового руководства разрушили хрупкую, как оказалось, структуру, на которой держалось всё. В 2003 году команду покинул Олег Романцев, после чего настали совсем уж смутные времена: тренерская чехарда, странные трансферы и даже допинговые скандалы.

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Однако проблемы начались годом ранее, когда из «Спартака» ушёл Дмитрий Сычёв. Юный форвард сразу же громко заявил о себе, забив 8 мячей и совершив 4 голевые передачи в 12 матчах за красно-белых. В лице Сычёва «Спартак» мог получить лидера атаки на долгие годы, но Дмитрий покинул клуб, причём сделал это со скандалом.

Как Сычёв уходил из «Спартака»

Олег Романцев, возглавлявший не только «Спартак», но и сборную России, взял Сычёва на ЧМ-2002. Турнир получился для нас провальным: два поражения (от Бельгии и Японии) и вылет уже на групповой стадии. Сам Дмитрий, к слову, отметился забитым мячом в ворота бельгийцев. Молодым русским заинтересовались солидные европейские клубы — «Милан», «Парма», «Бавария».

По возвращении с ЧМ-2002 у Сычёва начались проблемы с руководством «Спартака»: Дмитрий недосчитался денег по контракту, который в клубе хотели пересмотреть. Разобидевшись на начальство, Сычёв собрал вещи и уехал с тренировочной базы, оставив заявление на расторжение контракта. Романцев, по свидетельствам близкого окружения, принял уход Дмитрия близко к сердцу — начались проблемы со здоровьем, тренеру даже потребовалась операция. «Надеюсь, мне хватит здоровья и терпения, чтобы довести историю с Сычёвым до логического завершения. Дабы другим неповадно было поступать так, как он», — заявил позже Андрей Червиченко.

«Спартак» обратился в РФС с просьбой решить проблему. На заседании КДК было принято решение дисквалифицировать Сычёва на 4 месяца (недостаточные основания для расторжения контракта), при этом удовлетворив его заявление. Красно-белых обязали выплатить «подъёмные», прописанные в соглашении. Сычёву, несмотря на дисквалификацию, оставили право играть в товарищеских матчах и тренироваться с любой командой.

Валерий Газзаев, возглавивший сборную России вслед за Романцевым, перестал вызывать Сычёва, ссылаясь на отсутствие у того игровой практики.



Кто же подбил юного бомбардира на скандальный уход из «Спартака»? Существует несколько мнений на этот счёт.

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Главные версии, почему Сычёв покинул «Спартак»

Виноват Червиченко. В 2002 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, в связи с чем руководство красно-белых решило пересмотреть контракт Сычёва с клубом. Соглашение Дмитрия, подписанное в январе, существенно отличалось от того, что предлагал ему «Спартак» в июле.



Сычёв, которому было на тот момент 18 лет, просил Червиченко подождать с обсуждением — хотел позвать отца, чтобы тот помог решить вопрос. На Дмитрия, по его словам, оказывалось психологическое давление, после чего он собрал вещи и покинул базу. Спустя годы Сычёв заявил, что покинул клуб «потому что было страшно за жизнь».

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Виноваты агенты и отец Сычёва. Андрей Червиченко утверждал, что «Спартак» выполнил все условия перед Сычёвым, а его уход инициировали третьи лица. «К этой ситуации подходит пословица “Аппетит приходит во время еды”. Аппетит этот, прежде всего, разыгрался у отца Дмитрия и его агента. Именно они подтолкнули игрока, чьё имя стало известно благодаря нашему клубу, на столь неблаговидный поступок», — заявил бывший президент «Спартака».

Олимпик (Марсель) Все о команде

Агентом, на которого ссылался Червиченко, был Алексей Соколов — друг семьи Сычёвых, представлявший интересы Дмитрия. Сам Соколов, впрочем, утверждал, что не настаивал на уходе Сычёва из клуба: «Всё, что мы хотим — это новый контракт от “Спартака”, который соответствовал бы реальному положению дел и статусу Дмитрия в команде». Была информация, что отец Сычёва задолжал денег какой-то преступной группировке, а достать нужную сумму можно было двумя способами: добившись от «Спартака» выгодного контракта для сына, либо обеспечив его уход из клуба. Во втором случае Дмитрий и его сторона получили бы «подъёмные» при переходе в новую команду.

На правах агента и старшего товарища Соколов пытался образумить своего клиента. В конце августа Алексей провёл встречу с руководством «Спартака», где урегулировал все вопросы с контрактом Сычёва. Стороны были близки к соглашению, оставалось только дождаться подписи Дмитрия, который находился в то время на обследовании (получил травму голеностопа).

Соколов позвонил Сычёву, и тот, якобы, согласился вернуться в команду. Агент прибыл в ЦКБ, где ждал Дмитрия, но тот перестал отвечать на звонки. Как оказалось, Сычёв покинул больницу ещё до приезда Соколова. Позже он заявил руководству «Спартака», что не контролирует ситуацию, так как с Дмитрием «крутятся какие-то непонятные люди». Тем самым человеком, кто «перехватил» Сычёва, был Павел Андреев — футбольный агент, к которому Дмитрий ушёл втайне от Соколова. Впоследствии Андреев вёл все дела Сычёва вплоть до окончания карьеры.

Контракт с киевским «Динамо» и переход в «Марсель»

В «Спартаке» до последнего надеялись на возвращение Сычёва, но Андреев, новый агент Дмитрия, смотрел в сторону Европы. Переход в другой клуб был невозможен из-за дисквалификации и юридических тяжб с красно-белыми. В ноябре 2002 года Сычёв обратился к Игорю Суркису, президенту киевского «Динамо», с просьбой дать ему возможность тренироваться с командой. Суркис пошёл навстречу Дмитрию, имея при этом виды на игрока: «Такой форвард, как Сычёв, нам точно не помешает. Возможно, он станет лидером “Динамо”, и в сборной России нам скажут спасибо за то, что мы сохранили такого игрока».

Сразу после ЧМ-2002, когда появились первые слухи об интересе к Сычёву в Европе, «Спартак» рассчитывал получить за него 10 млн евро. После «побега» в Киев в Москве были согласны и на 6 млн евро. Такую сумму киевляне считали завышенной, ссылаясь на травму голеностопа, полученную Сычёвым ранее. Сам Дмитрий, кстати, по словам Суркиса, хотел остаться в «Динамо».

В декабре Сычёв окончательно убедил киевлян, что нужен команде: руководство «Динамо» вышло на москвичей с предложением купить игрока, хотя сумма была намного ниже 6 млн евро. Дмитрий подписал предварительный контракт с бело-синими сроком на 5 лет. Оставалось только дождаться, когда закончится его дисквалификация. Сычёв и его сторона получили денежную компенсацию — те самые «подъёмные», которые нужны были отцу Дмитрия (порядка 25 тысяч долларов). Футболист, заключив договор, отправился в родной Омск.

Почти сразу появились слухи, что Сычёв на полпути в «Марсель». Переговоры с французами прошли в Москве, где Дмитрий подписал ещё один контракт. Соглашение с «Динамо» он отозвал, вынудив киевлян обратиться в ФИФА. Решать вопрос пришлось и РФС, ведь де-юре Сычёв оставался игроком «Спартака» до 1 января 2003 года. Позже в РФС и ФИФА постановили, что контракт с «Динамо» был подписан без согласия москвичей, поэтому трансферный лист отправили в «Марсель». Трансфер Сычёва обошёлся французам в 3 млн евро.

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Впрочем, счастья во Франции Сычёв не нашёл. Дмитрий провёл за «Марсель» 45 матчей (половина — после выхода на замену), забил 7 голов и вернулся на родину. В 2004 году форварда принял «Локомотив», хотя тот же «Спартак» был готов вернуть форварда, предложив даже больше, чем «железнодорожники» (6 млн евро и 4,5 млн евро соответственно).

Сычёв выбрал «Локо» — и на этот раз не ошибся. В первом же сезоне в Черкизово Дмитрий стал чемпионом России, записав на свой счёт 15 мячей. В истории «Локомотива» он оставил намного более яркий след, чем в «Спартаке», заняв второе место в списке лучших бомбардиров клуба (92 гола) и девятое по количеству матчей за «железнодорожников» (267 матчей). Кто знает, как сложилась бы карьера Сычёва, останься он в «Спартаке».