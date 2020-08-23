Инсайдер рассказал про отступные в контракте Зайнутдинова и кто заинтересован в его трансфере в ЦСКА

Он отмечает, что московский ЦСКА не будет вести переговоры, а просто заплатит эту сумму. Видеть Зайнутдинова в клубе хочет главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.

Егоров не уточнил сумму отступных, но Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в 2 миллиона евро.

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«Не нужны ни переговоры, ни договоренности. У игрока прописаны отступные в контракте, за них и забирают. Важна только позиция футболиста. Гончаренко желает видеть игрока — вопрос только в том, сколько в этой команде продержится сам Гончаренко», — написал Егоров.

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Ранее сообщалось, что 22-летний Зайнутдинов близок к переходу в ЦСКА. Контракт казахстанца с «Ростовом» рассчитан до конца 2020 года.