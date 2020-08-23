Последний матч за «Ростов»? Зайнутдинов попал в стартовый состав на игру с «Уфой»

Игра четвертого тура российской премьер-лиги начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В трех предыдущих матчах в РПЛ Зайнутдинов также выходил в старте «Ростова».

Сегодня стало известно, что Зайнутдинов близок к переходу в московский ЦСКА. Армейцы могут не вести переговоры с «Ростовом», а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.