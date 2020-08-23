Последний матч за «Ростов»? Зайнутдинов попал в стартовый состав на игру с «Уфой»
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в стартовый «Ростова» на матч с «Уфой», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в стартовый «Ростова» на матч с «Уфой», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертого тура российской
Сегодня стало известно, что Зайнутдинов близок к переходу в московский ЦСКА. Армейцы могут не вести переговоры с «Ростовом», а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.