Карпин: Ивелин Попов требовал от тренеров максимум игрового времени

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Ростов» объявил, что обменял Попова в «Сочи» на Дмитрия Полоза. После перехода Попов в Instagram сообщил, что покинул клуб не из-за более выгодных финансовых условий. По словам болгарина, который являлся капитаном клуба, его уход связан с проблемами в тренерском штабе и руководстве команды. По словам футболиста, в клубе ему сказали, что «капитан — это просто слово, тебе платим денег, закрываешь рот и играешь».

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«Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в “Ростове” такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры, это раз, второе — мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам, кого-то что-то не устраивает — можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные», — сказал Карпин.

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«Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что, пока я тренер “Ростова”, при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно», — добавил специалист.