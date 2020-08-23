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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на дерби

Нападающие Эдер и Федор Смолов выйдут в стартовом составе «Локомотива» в московском дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», сообщается на сайте РПЛ.

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Встреча пройдет на стадионе «красно-белых» и начнется в 19:00.

Стартовый состав «Локомотива» на игру выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (голкипер), Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Антон и Алексей Миранчуки, Гжегож Крыховяк, Смолов и Эдер.

Стартовый состав «красно-белых»: Александр Максименко — Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Наиль Умяров, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.

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