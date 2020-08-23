«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на дерби
Нападающие Эдер и Федор Смолов выйдут в стартовом составе «Локомотива» в московском дерби в рамках четвертого тура Российской
Нападающие Эдер и Федор Смолов выйдут в стартовом составе «Локомотива» в московском дерби в рамках четвертого тура Российской
Встреча пройдет на стадионе «красно-белых» и начнется в 19:00.
Стартовый состав «Локомотива» на игру выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (голкипер), Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Антон и Алексей Миранчуки, Гжегож Крыховяк, Смолов и Эдер.
Стартовый состав «красно-белых»: Александр Максименко — Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Наиль Умяров, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.