«Уфа» в меньшинстве проиграла «Ростову» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Кенто Хасимото на 79-й минуте встречи. Для японца этот мяч стал первым в лиге, он впервые вышел в стартовом составе «Ростова». На 39-й минуте с поля был удален форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.

27-летний Хасимото перешел в «Ростов» 27 июля из «Токио». Этот матч стал для полузащитника четвертым в составе команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AY3fOZ-ODDY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов», уступивший в предыдущих двух матчах, поднялся с шестью очками на восьмое место таблицы РПЛ. «Уфа» идет на 11-й строчке, имея в активе четыре очка.