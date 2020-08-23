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19:27 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» в меньшинстве проиграла «Ростову» в матче РПЛ

УФА, 23 августа. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл на выезде «Уфу» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник».

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Кенто Хасимото на 79-й минуте встречи. Для японца этот мяч стал первым в лиге, он впервые вышел в стартовом составе «Ростова». На 39-й минуте с поля был удален форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.

27-летний Хасимото перешел в «Ростов» 27 июля из «Токио». Этот матч стал для полузащитника четвертым в составе команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов», уступивший в предыдущих двух матчах, поднялся с шестью очками на восьмое место таблицы РПЛ. «Уфа» идет на 11-й строчке, имея в активе четыре очка.

В пятом туре «Уфа» 26 августа в Казани встретится с «Рубином». «Ростов» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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