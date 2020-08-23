«Уфа» в меньшинстве проиграла «Ростову» в матче РПЛ
УФА, 23 августа. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл на выезде «Уфу» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
УФА, 23 августа. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл на выезде «Уфу» в матче четвертого тура Тинькофф — Российской
Единственный гол забил Кенто Хасимото на 79-й минуте встречи. Для японца этот мяч стал первым в лиге, он впервые вышел в стартовом составе «Ростова». На 39-й минуте с поля был удален форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.
27-летний Хасимото перешел в «Ростов» 27 июля из «Токио». Этот матч стал для полузащитника четвертым в составе команды.
«Ростов», уступивший в предыдущих двух матчах, поднялся с шестью очками на восьмое место таблицы РПЛ. «Уфа» идет на 11-й строчке, имея в активе четыре очка.
В пятом туре «Уфа» 26 августа в Казани встретится с «Рубином». «Ростов» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».