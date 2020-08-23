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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» требует проверить Вилкова на полиграфе. Клуб грозит сняться с чемпионата

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) заявил, что руководство башкирского клуба обсудит снятие команды с чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

«Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать. Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады.

То, как работал Вилков, отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы ещё одна такая игра", — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».

В конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.

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Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
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