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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень прилично». Карпин восхитился игрой Зайнутдинова после победы в матче РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Уфой» прокомментировал игру полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в текущем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Игра четвертого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 23 августа, и завершилась со счетом 1:0. Вышедший в старте Зайнутдинов поучаствовал в победном голе.

— Выиграли, три очка взяли — это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда не добрала очков в матче с «Зенитом» и «Динамо». Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов, — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

— Зайнутдинов сегодня действовал ниже, чем обычно, почему? И как вам вообще игра в этом сезоне?
— Очень достойно, очень прилично. Да, номинально, так скажем, играл левого защитника, но мы понимали, что больше времени он будет проводить в атаке.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов близок к переходу в московский ЦСКА. «Армейцы» могут не вести переговоры с «Ростовом», а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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