«Очень прилично». Карпин восхитился игрой Зайнутдинова после победы в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра четвертого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 23 августа, и завершилась со счетом 1:0. Вышедший в старте Зайнутдинов поучаствовал в победном голе.

— Выиграли, три очка взяли — это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда не добрала очков в матче с «Зенитом» и «Динамо». Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов, — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

— Зайнутдинов сегодня действовал ниже, чем обычно, почему? И как вам вообще игра в этом сезоне?

— Очень достойно, очень прилично. Да, номинально, так скажем, играл левого защитника, но мы понимали, что больше времени он будет проводить в атаке.