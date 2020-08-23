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21:02 (мск), источник: ТАСС

Глава Башкортостана считает, что «Уфа» должна опротестовать результат матча с «Ростовом»

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил «Уфе» обратиться в Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой опротестовать результат матча четвертого тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом». Об этом председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Уфа» проиграла на своем поле «Ростову» со счетом 0:1. После матча Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

«Мы будет ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр, — сказал Мурзагулов. — Завтра соберемся, в спокойном режиме обсудим ситуацию с федерацией футбола, обязательно публично доведем, что решили. Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает [арбитр Михаил] Вилков, убивает все эти усилия».

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) 9 августа заявил газете «Спорт-Экспресс», что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки Василия Казарцева, повлиявшей на результат встречи.

«Мы тоже не хотим дальше в таких играх участвовать и считаем что, сделанное Казарцевым — это малая толика от того, что сегодня делал в нашем матче Вилков. Это беззастенчивый “сплав” одной из команд, кто был на поле. Понятно, что “Ростов” внизу турнирной таблицы, ему хотелось быть повыше, но я предлагаю командам всем вместе в эти игры бросить играть, потому что мы потеряем многое, большее, чем сиюминутные прибыли», — подчеркнул Мурзагулов.

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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