Глава Башкортостана считает, что «Уфа» должна опротестовать результат матча с «Ростовом»

Источник: РИА "Новости"

«Уфа» проиграла на своем поле «Ростову» со счетом 0:1. После матча Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства.

«Мы будет ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр, — сказал Мурзагулов. — Завтра соберемся, в спокойном режиме обсудим ситуацию с федерацией футбола, обязательно публично доведем, что решили. Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает [арбитр Михаил] Вилков, убивает все эти усилия».

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) 9 августа заявил газете «Спорт-Экспресс», что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки Василия Казарцева, повлиявшей на результат встречи.