Мурзагулов объяснил претензии «Уфы» к судейству в матче с «Ростовом»
«Уфа» может рассмотреть вариант со снятием команды с розыгрыша Российской
«Уфа» может рассмотреть вариант со снятием команды с розыгрыша Российской
В воскресенье «Уфа» проиграла «Ростову» со счетом 0:1 в матче 4-го тура чемпионата России. «Уфа» осталась вдесятером после удаления Вячеслава Кротова на 39-й минуте.
«Мы недовольны судейством. Мы имеем другой подход, чем в матче “Спартак” — “Сочи”. Когда наш игрок действует по инерции, и соперник жив и здоров, и никакой грубости нет, но нашего игрока удаляют. А когда соперник бьет нашего футболиста в затылок бутсой, это нормально. Срывы наших атак — тоже нормально и так далее. Моменты трактовались в пользу соперника. Мы ведем нормальную работу, мы против того, чтобы нас просто так сплавляли. Если это будет повторяться из игры в игру, то мы готовы рассмотреть возможность снятия (с чемпионата)», — сказал Мурзагулов по телефону.
«Если