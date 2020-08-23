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21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мурзагулов объяснил претензии «Уфы» к судейству в матче с «Ростовом»

«Уфа» может рассмотреть вариант со снятием команды с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за некачественного судейства, заявил РИА Новости председатель совета директоров башкирского футбольного клуба Ростислав Мурзагулов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Уфа» проиграла «Ростову» со счетом 0:1 в матче 4-го тура чемпионата России. «Уфа» осталась вдесятером после удаления Вячеслава Кротова на 39-й минуте.

«Мы недовольны судейством. Мы имеем другой подход, чем в матче “Спартак” — “Сочи”. Когда наш игрок действует по инерции, и соперник жив и здоров, и никакой грубости нет, но нашего игрока удаляют. А когда соперник бьет нашего футболиста в затылок бутсой, это нормально. Срывы наших атак — тоже нормально и так далее. Моменты трактовались в пользу соперника. Мы ведем нормальную работу, мы против того, чтобы нас просто так сплавляли. Если это будет повторяться из игры в игру, то мы готовы рассмотреть возможность снятия (с чемпионата)», — сказал Мурзагулов по телефону.

«Если кто-то думает, что ушел один известный человек (Шамиль Газизов), и сейчас с нами можно обращаться как угодно, то это не так. Мы будем сопротивляться, а если нас не будут слышать, то мы не будем играть в игры. Мы хотим играть в чемпионате, где играют в футбол», — продолжил собеседник агентства.

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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