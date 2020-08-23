«Спартак» победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф — Российской
У «Локомотива» гол забил Мурило (10-я минута). За
Отметившийся голевой передачей на Мурило Алексей Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен. Перед этим поле покинул еще один полузащитник железнодорожников и сборной России Дмитрий Баринов, получивший травму колена.
С тех пор «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью. Железнодорожники проиграли в чемпионате впервые с 6 декабря прошлого года, когда команда в гостях уступила тульскому «Арсеналу» (0:4). С тех пор клуб семь раз победил и восемь раз сыграл вничью.
В следующем туре «Локомотив» 26 августа примет грозненский «Ахмат». «Спартак» в тот же день в Волгограде встретится с «Ротором».