«Спартак» победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

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У «Локомотива» гол забил Мурило (10-я минута). За красно-белых отличились Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81).

Отметившийся голевой передачей на Мурило Алексей Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен. Перед этим поле покинул еще один полузащитник железнодорожников и сборной России Дмитрий Баринов, получивший травму колена.

«Локомотив» не может обыграть «Спартак» на протяжении шести матчей, в предыдущий раз это случилось 19 августа 2017 года (4:3).

С тех пор «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью. Железнодорожники проиграли в чемпионате впервые с 6 декабря прошлого года, когда команда в гостях уступила тульскому «Арсеналу» (0:4). С тех пор клуб семь раз победил и восемь раз сыграл вничью.