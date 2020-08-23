«Спартак» все-таки дожал «Локо»! Николич проиграл дерби и лишился Баринова и Алексея Миранчука
Быстрый гол Мурило, ответ Ларссона и победный залп Соболева.
Быстрый гол Мурило, ответ Ларссона и победный залп Соболева.
После первой потери очков в сезоне Марко Николич рассуждал о необходимости забивать стартовые голы: «В чемпионате России самое важное — открыть счет. Если мы забьем, мы не проиграем».
Чтобы забить первым «Спартаку», серб выпустил гиператакующий состав с двумя чистыми форвардами (Смолов-Эдер), которым активно помогали братья Миранчуки.
План сработал идеально, хотя счет открыл Мурило — это первый мяч бразильца в «Локо».
Доменико Тедеско тоже переформатировал состав: Соболев, который выходил в основе во всех трех матчах, остался в запасе («Спартак» снова сделал ставку на быструю пару Понсе-Ларссон), Кокорина и Урунова опять не оказалось даже в заявке.
«Локо» бодро начал дерби: вдавил «Спартак» и практически не отдавал мяч, но к середине тайма прижался сам, перестроившись на контратаки. Команда Тедеско мощно прибавила после гола, плюс Николич остался без ключевого игрока центра поля. И, кажется, надолго: Баринову дважды оказывали помощь на поле, но после второго раза унесли на носилках и погрузили в машину скорой помощи.
Выглядело ужасно, и очень похоже на «кресты».
К перерыву «Локо» лишился еще и Алексея Миранчука — самый результативный игрок лиги после ковидной паузы дернул заднюю поверхность бедра и, очевидно, выбыл на 3−4 недели. В дерби его заменил Рыбчинский.
«Спартак» заканчивал тайм так мощно, что «Локо» практически не выходил за центр. А после перерыва, наконец, забил: Николич до последнего не выпускал команду из раздевалки (Тедеско даже пожаловался Карасеву) и заставил
Страйкер «Спартака» в топ-форме: в четырех турах у Ларссона три гола.
Без Баринова и Миранчука у «Локомотива» перестало работать вообще все: команда осталась без мяча, а как только его перехватывала, то сразу теряла. Но даже под таким прессингом чуть не забила: Эдер вырвался один на один, но пальнул выше.
«Спартак» наказал «Локо» через пару минут: Соболев, заменивший в начале тайма Понсе, грамотно открылся на дальней, забил победный после скидки Крала и зафиксировал на табло тотальное доминирование банды Тедеско.
2:1 — «Спартак» качественно перевернул дерби и вырвал вторую победу в сезоне.
«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» в 6 матчах подряд.
«Локо» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ.
У Николича первое поражение в