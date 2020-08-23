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21:32 (мск), источник: Sport24

«Спартак» все-таки дожал «Локо»! Николич проиграл дерби и лишился Баринова и Алексея Миранчука

Быстрый гол Мурило, ответ Ларссона и победный залп Соболева.

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Источник: Sport24

После первой потери очков в сезоне Марко Николич рассуждал о необходимости забивать стартовые голы: «В чемпионате России самое важное — открыть счет. Если мы забьем, мы не проиграем».

Чтобы забить первым «Спартаку», серб выпустил гиператакующий состав с двумя чистыми форвардами (Смолов-Эдер), которым активно помогали братья Миранчуки.

План сработал идеально, хотя счет открыл Мурило — это первый мяч бразильца в «Локо».

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Доменико Тедеско тоже переформатировал состав: Соболев, который выходил в основе во всех трех матчах, остался в запасе («Спартак» снова сделал ставку на быструю пару Понсе-Ларссон), Кокорина и Урунова опять не оказалось даже в заявке.

«Локо» бодро начал дерби: вдавил «Спартак» и практически не отдавал мяч, но к середине тайма прижался сам, перестроившись на контратаки. Команда Тедеско мощно прибавила после гола, плюс Николич остался без ключевого игрока центра поля. И, кажется, надолго: Баринову дважды оказывали помощь на поле, но после второго раза унесли на носилках и погрузили в машину скорой помощи.

Выглядело ужасно, и очень похоже на «кресты».

К перерыву «Локо» лишился еще и Алексея Миранчука — самый результативный игрок лиги после ковидной паузы дернул заднюю поверхность бедра и, очевидно, выбыл на 3−4 недели. В дерби его заменил Рыбчинский.

«Спартак» заканчивал тайм так мощно, что «Локо» практически не выходил за центр. А после перерыва, наконец, забил: Николич до последнего не выпускал команду из раздевалки (Тедеско даже пожаловался Карасеву) и заставил красно-белых ждать всем составом минуты три. Но это не помогло: на 53-й Умяров исполнил роскошный ассист на Ларссона, а Джордан классно пробил в дальний — 1:1.

Страйкер «Спартака» в топ-форме: в четырех турах у Ларссона три гола.

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Без Баринова и Миранчука у «Локомотива» перестало работать вообще все: команда осталась без мяча, а как только его перехватывала, то сразу теряла. Но даже под таким прессингом чуть не забила: Эдер вырвался один на один, но пальнул выше.

«Спартак» наказал «Локо» через пару минут: Соболев, заменивший в начале тайма Понсе, грамотно открылся на дальней, забил победный после скидки Крала и зафиксировал на табло тотальное доминирование банды Тедеско.

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2:1 — «Спартак» качественно перевернул дерби и вырвал вторую победу в сезоне.

«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» в 6 матчах подряд.

«Локо» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ.

У Николича первое поражение в Премьер-лиге. И большие проблемы с составом.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
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