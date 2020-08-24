«Ростов» — Неймару: Поздравь и нас, пожалуйста. Вчера, например, мы «Уфу» обыграли

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«Байер» выходил в финал Лиги чемпионов, но никогда не выигрывал этот турнир.

«Раз уж на то пошло, поздравь и нас, пожалуйста. Вчера, например, мы “Уфу” обыграли», — говорится в сообщении.

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