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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб российской премьер-лиги отказался от футболиста сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель не перейдет в «Сочи». Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

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Источник: AP 2020

Ранее появилась информация, что 28-летний игрок близок к переходу в российский клуб. Сообщалось, что переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Причем «Сочи» был готов подписать Меркеля без казахстанского паспорта.

Российская Премьер-Лига

Однако сочинцы отказались от идеи трансфера Меркеля. Вместо этого позицию полузащитника «Сочи» закрыл болгарским хавбеком Ивелином Поповым, перешедшим из «Ростова».

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

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