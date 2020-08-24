Клуб российской премьер-лиги отказался от футболиста сборной Казахстана
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель не перейдет в «Сочи». Об этом сообщает
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель не перейдет в «Сочи». Об этом сообщает
Ранее появилась информация, что 28-летний игрок близок к переходу в российский клуб. Сообщалось, что переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Причем «Сочи» был готов подписать Меркеля без казахстанского паспорта.
Однако сочинцы отказались от идеи трансфера Меркеля. Вместо этого позицию полузащитника «Сочи» закрыл болгарским хавбеком Ивелином Поповым, перешедшим из «Ростова».
Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».
С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.