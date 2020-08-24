Клуб российской премьер-лиги отказался от футболиста сборной Казахстана

Источник: AP 2020

Ранее появилась информация, что 28-летний игрок близок к переходу в российский клуб. Сообщалось, что переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Причем «Сочи» был готов подписать Меркеля без казахстанского паспорта.

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Однако сочинцы отказались от идеи трансфера Меркеля. Вместо этого позицию полузащитника «Сочи» закрыл болгарским хавбеком Ивелином Поповым, перешедшим из «Ростова».

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».