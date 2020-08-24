«Роскошный матч казахстанца». Зайнутдинова включили в символическую сборную тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В матче с «Уфой» Зайнутдинов сыграл на позиции левого защитника и отметился голевой передачей, а его команда победила в гостях — 1:0.

«Казахстанский вингер на волне слухов о возможном переходе в ЦСКА выдал роскошный матч в Уфе. Именно его очередной проход и прострел в штрафную привели к единственному голу за авторством Кенто Хасимото», — говорится в публикации.

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Вместе с Зайнутдиновым в символическую сборную вошли вратарь Юрий Дюпин, защитники Вячеслав Караваев («Зенит»), Карл Старфельт («Рубин») и Мурило («Локомотив»), полузащитники Дуглас Сантос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Никита Бурмистров («Сочи») и Даниил Лесовой («Арсенал»), нападающие Сердар Азмун («Зенит») и Александр Соболев («Спартак»).