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15:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Роскошный матч казахстанца». Зайнутдинова включили в символическую сборную тура РПЛ

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в символическую сборную четвертого тура российской премьер-лиги по версии «Советского спорта».

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Источник: РИА "Новости"

В матче с «Уфой» Зайнутдинов сыграл на позиции левого защитника и отметился голевой передачей, а его команда победила в гостях — 1:0.

«Казахстанский вингер на волне слухов о возможном переходе в ЦСКА выдал роскошный матч в Уфе. Именно его очередной проход и прострел в штрафную привели к единственному голу за авторством Кенто Хасимото», — говорится в публикации.

Российская Премьер-Лига

Вместе с Зайнутдиновым в символическую сборную вошли вратарь Юрий Дюпин, защитники Вячеслав Караваев («Зенит»), Карл Старфельт («Рубин») и Мурило («Локомотив»), полузащитники Дуглас Сантос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Никита Бурмистров («Сочи») и Даниил Лесовой («Арсенал»), нападающие Сердар Азмун («Зенит») и Александр Соболев («Спартак»).

Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА. Также сообщалось, что президент московского клуба Евгений Гинер подключил свои связи в Казахстане для трансфера игрока.

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