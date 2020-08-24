Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Михайлов оставляет управленческую работу
«Спартак» объявил, что заместитель председателя совета директоров клуба Сергей Михайлов оставляет управленческую работу.
«Спартак» объявил, что заместитель председателя совета директоров клуба Сергей Михайлов оставляет управленческую работу.
«Спартак» объявил, что заместитель председателя совета директоров клуба Сергей Михайлов оставляет управленческую работу.
«Заместитель председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Сергей Михайлов принял решение оставить управленческую работу в клубе.
ФК «Спартак-Москва» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.