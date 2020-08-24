Текущие события
Футбол. Премьер-лига
23.08
Уфа
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Ницца
Ланс
21
Футбол. Премьер-лига
23.08
Спартак
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Футбол. Премьер-лига
25.08
Тамбов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
25.08
Арсенал Т
Химки
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Ахмата» Михалак перешел в «Ризеспор» на правах аренды

«Ризеспор» арендовал у грозненского «Ахмата» полузащитника Конрада Михалака, сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.

Наверх

Арендное соглашение 22-летнего поляка рассчитано на один сезон.

Михалак вторую половину сезона-2019/20 провел в аренде в турецком «Анкарагюджю», в составе которого отдал три голевые передачи в 14 матчах. Хавбек перешел в «Ахмат» летом 2019 года из польской «Лехии» и с тех пор сыграл за грозненцев восемь встреч, забил один мяч.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Названы сроки дебюта Кокорина в «Спартаке»
Поветкин может подраться с украинцем Усиком. Этот бой реален?
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны за расизм
«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»
Глава UFC назвал следующего соперника Петра Яна
Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова о Гвардьоле
УЕФА прокомментировал инцидент с Гилерме и фанатами «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь