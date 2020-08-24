Полузащитник «Ахмата» Михалак перешел в «Ризеспор» на правах аренды
«Ризеспор» арендовал у грозненского «Ахмата» полузащитника Конрада Михалака, сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.
«Ризеспор» арендовал у грозненского «Ахмата» полузащитника Конрада Михалака, сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.
Арендное соглашение 22-летнего поляка рассчитано на один сезон.
Михалак вторую половину сезона-2019/20 провел в аренде в турецком «Анкарагюджю», в составе которого отдал три голевые передачи в 14 матчах. Хавбек перешел в «Ахмат» летом 2019 года из польской «Лехии» и с тех пор сыграл за грозненцев восемь встреч, забил один мяч.