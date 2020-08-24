«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч за расизм

Источник: Спорт-Экспресс

Клуб также оштрафован на 300 тысяч рублей.

— В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расовой принадлежности, цвета кожи — оштрафовать «Спартак» на 300 000 (триста тысяч) рублей и запретить клубу допуск зрителей на трибуну В стадиона «Открытие Арена» на 1 (один) ближайший домашний матч в Чемпионате России по футболу. Предупредить, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции, — говорится в сообщении на сайте РФС.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bZKnc30eLlA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ближайшая домашняя встреча красно-белых — 29 августа в 6-м туре против «Арсенала». Следующий домашний матч — в начале октября в 10-м туре с «Зенитом» — спартаковцы проведут уже с болельщиками на трибуне В.