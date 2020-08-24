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20:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смертин об оскорблениях Гилерме: В следующий раз могут наказать жёстче

Московскому «Спартаку» может грозить намного более жесткое наказание, чем закрытие одной трибуны, в том случае, если болельщики клуба будут снова уличены в проявлениях расизма, заявил РИА Новости офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) в понедельник наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного «Локомотива» Гилерме. Дерби прошло в воскресенье в рамках 4-го тура РПЛ.

«Вчера на матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков “Спартака”. К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками “красно-белых”, и надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жёстче, чем закрытие одной трибуны и штраф», — сказал Смертин.

«Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом. А это уже пятый раз за три года. Многие зачастую услышат, что кричат 5−6 провокаторов и начинают повторять, не задумываясь, о чем речь и какие дальше будут последствия. А в итоге закрытие трибун, и страдают, в том числе, болельщики, которые умеют не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника», — добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что РФС ведет работу с клубами, чтобы искоренить расизм. «Такие ситуации возникают из-за недостатка образования, и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует “Уроки футбола” для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе», — сообщил Смертин.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
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