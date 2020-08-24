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20:37 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб отметил 11 спорных эпизодов

Руководство «Краснодара» осталось недовольно работой арбитров в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).

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Источник: Sport24

Горожане подали жалобу в Судейско-экспертную комиссию при президенте РФС, указав 11 ошибочных решений главного арбитра Евгения Турбина.

Среди эпизодов, которые вызывают вопросы «Краснодар» указан и момент на 88-й минуте. Турбин не стал назначать пенальти в ворота «Урала».

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА. Матч доверено обслуживать Владиславу Безбородову.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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