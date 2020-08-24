«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб отметил 11 спорных эпизодов

Горожане подали жалобу в Судейско-экспертную комиссию при президенте РФС, указав 11 ошибочных решений главного арбитра Евгения Турбина.

Среди эпизодов, которые вызывают вопросы «Краснодар» указан и момент на 88-й минуте. Турбин не стал назначать пенальти в ворота «Урала».