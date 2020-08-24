«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом». Клуб отметил 11 спорных эпизодов
Руководство «Краснодара» осталось недовольно работой арбитров в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).
Руководство «Краснодара» осталось недовольно работой арбитров в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).
Горожане подали жалобу в
Среди эпизодов, которые вызывают вопросы «Краснодар» указан и момент на 88-й минуте. Турбин не стал назначать пенальти в ворота «Урала».
В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА. Матч доверено обслуживать Владиславу Безбородову.