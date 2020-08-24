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22:02 (мск), источник: ТАСС

Источник: Кокорин сможет дебютировать за «Спартак» не раньше конца сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет провести первый матч за футбольный клуб «Спартак» не раньше конца сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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В воскресенье генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил журналистам, что восстановление Кокорина от полученной травмы велось неправильно, из-за чего затянулось. Представитель руководства красно-белых отметил, что 22 августа игрок вернулся к работе в общей группе. После игры четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» сам игрок сообщил, что не выйдет на поле в двух ближайших матчах перед паузой на игры сборных.

«У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах», — сообщил источник. Характер повреждения после игры с «Локомотивом» в разговоре с корреспондентом ТАСС подтвердил сам Кокорин.

«Спартак» объявил о переходе 29-летнего футболиста 2 августа, он присоединился к красно-белым на правах свободного агента после того, как истек срок его контракта с петербургским «Зенитом». Нападающий не успел провести ни одного матча за красно-белых, получив повреждение на одной из тренировок. Из-за травмы он пропустил четыре игры РПЛ, в которых команда сыграла вничью с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1), а также обыграла «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1).

В четырех ближайших матчах чемпионата России «Спартак» сыграет с волгоградским «Ротором» (26 августа), тульским «Арсеналом» (29 августа), московским ЦСКА и казанским «Рубином».

Предположительно Кокорин сможет выйти на поле в выездной игре девятого тура РПЛ против «Тамбова». Даты игр в сентябре пока не утверждены. Предварительно они намечены на 13, 20 и 27 сентября.

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