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24 августа, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» купит полуфиналиста Лиги чемпионов

Защитник «Лиона» Кенни Тете близок к переходу в «Спартак», утверждает телеканал Telefoot.

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14
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По данным источника, сумма трансфера за переход 24-летнего голландца составит 5 миллионов евро. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшие часы.

В прошлом сезоне лиги 1 Тете провел 18 матчей. В августе Тете трижды выходил на замену в играх Лиги чемпионов, в том числе в полуфинале против будущего победителя «Баварии» (0:3).

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