Пятый тур чемпионата России по футболу откроется двумя матчами

Источник: РИА "Новости"

В первом матче тура сойдутся дебютировавшие в РПЛ в прошлом сезоне «Тамбов» и «Сочи». После четырех встреч сезона-2020/21 команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы — тамбовчане с тремя очками занимают 14-е место, а сочинцы, в активе которых восемь очков, находятся на третьей позиции. Номинальные хозяева поля на старте турнира потерпели поражения от «Ростова» (0:1), столичного ЦСКА (1:2) и петербургского «Зенита» (1:4), а также обыграли вернувшиеся в РПЛ после 11-летнего перерыва «Химки» (1:0). Гости же после ничьих с московским «Спартаком» (2:2) и «Химками (1:1) обыграли казанский «Рубин» (3:2) и волгоградский «Ротор» (2:1).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 5, 25.08.2020, 18:30 Тамбов - Сочи -

Домашний стадион «Тамбова» больше года находится на реконструкции. Завершить работы планируют до конца года. Тамбовчане вынуждены принимать соперников на «Мордовия-Арене» (в первой части сезона-2019/20 и в новом розыгрыше чемпионата страны) и на стадионе «Нижний Новгород» (во второй части сезона-2019/20).

Предстоящая игра станет седьмой в истории противостояния команд. В РПЛ «Тамбов» одержал две победы над «Сочи» (2:1, 3:0). В первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в четырех встречах сочинцы одержали одну победу, еще три игры завершились вничью.

К матчу во вторник обе команды подходят в оптимальных составах. Ни у «Тамбова», ни у «Сочи» нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Таким образом, главные тренеры Сергей Первушин («Тамбов») и Владимир Федотов («Сочи») не столкнутся со сдерживающими факторами при формировании заявок на игру.

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Встреча аутсайдеров в Туле

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 5, 25.08.2020, 20:30 Арсенал Т - Химки -

Вторым матчем дня станет противостояние в Туле между «Арсеналом» (13-е место, 4 очка) и «Химками» (15-е место, 1 очко). Туляки в четырех турах сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0), проиграли «Уфе» (2:3) и «Краснодару» (0:2), после чего победили московское «Динамо» (2:0). Подмосковная команда единственное очко после возвращения в РПЛ набрала в игре с «Сочи» (1:1). В трех других встречах «Химки» проиграли ЦСКА (0:2), «Тамбову» (0:1) и «Ахмату» (1:2).

Тренерский штаб «Арсенала» во главе с Сергеем Подпалым в игре против «Химок» сможет рассчитывать на всех футболистов, заявленных для участия в РПЛ. Наставник подмосковной команды Дмитрий Гунько будет вынужден обходиться без двух игроков — защитника Брайана Идову и полузащитника Кирилла Боженова. Оба футболиста были удалены в матче четвертого тура.