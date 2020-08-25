Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Химки
Футбол. Первый дивизион
26.08
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
26.08
Локомотив
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
26.08
Рубин
Уфа
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ротор
Спартак
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Москва, новая позиция и большое давление. Зайнутдинов уходит из «Ростова» и рискует карьерой ради ЦСКА

В казахстанце сильно заинтересован Гончаренко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в ближайшее время может совершить большой шаг в своей карьере и сменить «Ростов» на ЦСКА. Корреспондент Vesti.kz сожалеет, что игрок покидает команду Валерия Карпина, и видит массу скрытых рисков для казахстанца в Москве.

Так получается, что клубная карьера Зайнутдинова развивается стремительно. В дебютном сезоне за «Тараз» он сразу покорил КПЛ и затем перешел в «Астану». В столичном клубе ему, опять же, понадобился лишь сезон, чтобы обратить на себя внимание зарубежных клубов. И вот в «Ростове» он сыграл полтора года, при этом захватив три сезона.

Уже после кампании-2019/20 было очевидно, что Зайнутдинов закрепил за собой репутацию крепкого, универсального, молодого и недорогого игрока, а теперь еще и с нужным паспортом (прим. — с этого сезона казахстанцы не считаются легионерами в РПЛ). Неудивительно, что первым из московских клубов к Бахтиеру с предложением пришел ЦСКА — там всегда умели считать деньги и замечать потенциал в игроках гораздо раньше других.

Во время загрузки произошла ошибка.

При всем уважении к «Ростову», ЦСКА это более узнаваемый бренд и клуб, где задачи последние лет 15−20 остаются на высоком уровне. Также заметно по нынешним трансферам, насколько амбиции армейцев конвертируются в качество состава. У клуба появились деньги и в команду уже приходят сильные легионеры из Южной Америки.

Но решение о переходе Зайнутдинова в ЦСКА все равно выглядит не столь однозначным, потому что есть «Ростов». Казалось, что миссия Бахтиера в команде Карпина не завершена. Хавбек органично смотрелся в этом клубе и развивался вместе с ним. Практически все российские журналисты, с которыми доводилось разговаривать по поводу одного из лидеров сборной Казахстана твердили одно: «Ростов» — топ-клуб РПЛ на данный момент, с эффективным руководством, тренером и футболистами.

2020 год складывался для Бахтиера очень хорошо — он закрепился в основе «Ростова» и был одним из стабильных игроков команды. Было видно, как он прибавляет при Карпине ментально и тактически. Зайнутдинов с первой же попытки действительно нашел свою команду в РПЛ, которая добивалась результата и играла в атакующий футбол, то есть, химия между игроком и клубом сложилась.

ЦСКА — это клуб с другим давлением и отношением. Да, там опять же сильный менеджмент, хороший тренер, умеющий работать с молодыми игроками, но обстоятельства вокруг другие. ЦСКА при Викторе Гончаренко не всегда играет в атаку, зато почти не уходит от схемы в три центральных защитника. Еще больше опасений вызывают слухи о том, что Зайнутдинова будут использовать на позиции левого латераля. Бахтиер большой универсал, и да, за «Ростов» в недавнем матче с «Уфой» он сыграл именно в этой роли, но это был эксперимент на конкретный матч, в «Ростове» Зайнутдинов — это однозначно игрок атаки.

ЦСКА хочет использовать универсальные качества казахстанца, его выносливость, но если он будет играть левого защитника — это погубит весь его атакующий потенциал и негативно повлияет на игру в сборной Казахстана. Конечно, позиция Бахтиера в ЦСКА — это пока лишь предположения и, если все-таки Гончаренко определит в нем игрока атакующей линии, то это выглядит более оптимистичным решением.

Если не учитывать нападающих, у ЦСКА есть три атакующих игрока с которыми теоретически должен конкурировать Зайнутдинов. Один из них — игровой лидер команды Никола Влашич, абсолютный топ-игрок по меркам РПЛ, на данный момент его место в основе не обсуждается. Константин Кучаев — молодой россиянин, который набирает прежние обороты после травмы, бороться с ним за место в основе вполне реально. Арнор Сигурдссон — очередной молодой футболист уже сверкавший даже в матчах уровня Лиги чемпионов, но опять же, нельзя сказать, что Зайнутдинов в чем-то заметно слабее исландца.

ЦСКА — это огромный вызов и в тех же масштабах риск для карьеры Зайнутдинова, но если он покорит Москву, значит мы точно получим игрока с прицелом на европейское будущее.

Рабинер отметил прогресс Зайнутдинова и высказался про его переход в ЦСКА
Итоги ЛЧ: превосходство «Баварии» и провал российских клубов
Варламов сыграл на ноль и рвется к Кубку Стэнли
Пятый тур чемпионата России по футболу откроется двумя матчами
Шипулин обвиняет бывшего директора своего фонда в воровстве
Пандемийный сезон. Как коронавирус повлиял на планы клубов КХЛ
Случайный гол Радулова принес «Далласу» победу над «Колорадо»
Тренер «Барселоны» избавился от Суареса за минуту по телефону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь