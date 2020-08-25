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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футболист бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.

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Источник: Twitter ПФК ЦСКА

Контракт с 21-летним защитником рассчитан на пять лет.

Фукс за основную команду «Интернасьонала» сыграл 17 матчей. На счету футболиста шесть встреч за олимпийскую сборную Бразилии.

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