Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футболист бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Футболист бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс стал игроком ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.
Контракт с 21-летним защитником рассчитан на пять лет.
Фукс за основную команду «Интернасьонала» сыграл 17 матчей. На счету футболиста шесть встреч за олимпийскую сборную Бразилии.