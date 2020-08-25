Гол Нобоа принес «Сочи» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Кристиан Нобоа (90+1).

Ивелин Попов провел свой первый матч за «Сочи», но дебют болгарскому полузащитнику не удался. Игрок вышел на замену в начале второго тайма, однако получил травму и был заменен на 72-й минуте.

«Сочи» набрал 11 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, «Тамбов» (3 очка) занимает 14-ю строчку.