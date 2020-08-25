Кузяев отклонил предложение «Зенита»

Питерцы предлагали 27-летнему футболисту контракт на весьма комфортных условиях, которые позволяли бы ему беспрепятственно перейти в европейский клуб. Однако полузащитник сборной России ответил отказом — его решение играть за рубежом твердое. Представители Кузяева сейчас прорабатывают различные варианты отъезда. (Константин Алексеев).