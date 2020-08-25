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22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во вторник в Туле, завершилась со счетом 1:1. В составе «Химок» отличился Камран Алиев (30-я минута). У «Арсенала» гол забил Эванс Кангва (76). На 78-й минуте с поля был удален игрок гостей Данил Казанцев.

В конце первого тайма форвард тульского клуба Евгений Луценко, включенный в состав сборной России на матчи Лиги наций УЕФА, был заменен из-за травмы.

После пяти матчей «Арсенал» набрал пять очков, «Химки» — два.

«Арсенал» в шестом туре 29 августа сыграет в гостях с московским «Спартаком». В этот же день «Химки» примут волгоградский «Ротор».

Арсенал Т
1:1
Первый тайм: 0:1
Химки
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