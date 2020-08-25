«Арсенал» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во вторник в Туле, завершилась со счетом 1:1. В составе «Химок» отличился Камран Алиев (30-я минута). У «Арсенала» гол забил Эванс Кангва (76). На 78-й минуте с поля был удален игрок гостей Данил Казанцев.

В конце первого тайма форвард тульского клуба Евгений Луценко, включенный в состав сборной России на матчи Лиги наций УЕФА, был заменен из-за травмы.

После пяти матчей «Арсенал» набрал пять очков, «Химки» — два.