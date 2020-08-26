«Плюсы есть, но есть и вопросы». В России оценили переход Зайнутдинова в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Российский портал Rusfootball оценил трансфер футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из «Ростова» в ЦСКА.

Контракт 22-летнего Зайнутдинова с «армейцами» рассчитан до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.

«Под объявление состава сборной ЦСКА тихо сообщил о трансфере Бахтиера Зайнутдинова. В прессе по этому поводу в основном респекты и восторги. Игрок молодой, за полтора года освоился в РПЛ, не легионер, не стоил дорого из-за заканчивавшегося в декабре контракта. Плюсы есть, но есть и вопросы.

Да, казах успешно боролся за место в составе «Ростова», но молодых, перспективных и интересных игроков, не помогающих стабильно добиваться результата, в ЦСКА полно. Кажется, он просто станет одним из них. Зайнутдинов не показывал ничего такого, чтобы точно можно было говорить — он повысит уровень ЦСКА.

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И неясно, какую именно проблему он призван решить. Александр Дорский предположил, что Бахтиер займет место Щенникова на левом фланге, хотя в «Ростове» он так почти не играл — разве что в матче предыдущего тура с «Уфой», да и то там пришлось в основном атаковать. Так что придется вспоминать казахстанское прошлое. В центр полузащиты ЦСКА требуется опорник, которым Зайнутдинова не назвать. В атаку с Влашичем (и/или вингером из «Херенвена») он не вписывается. Но Гончаренко был большим сторонником этого трансфера и должен понимать, зачем ему этот игрок, — говорится в тексте.