«Плюсы есть, но есть и вопросы». В России оценили переход Зайнутдинова в ЦСКА
Он стал третьим казахстанцем в истории клуба.
Он стал третьим казахстанцем в истории клуба.
Российский портал Rusfootball оценил трансфер футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из «Ростова» в ЦСКА.
Контракт 22-летнего Зайнутдинова с «армейцами» рассчитан до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.
«Под объявление состава сборной ЦСКА тихо сообщил о трансфере Бахтиера Зайнутдинова. В прессе по этому поводу в основном респекты и восторги. Игрок молодой, за полтора года освоился в РПЛ, не легионер, не стоил дорого
Да, казах успешно боролся за место в составе «Ростова», но молодых, перспективных и интересных игроков, не помогающих стабильно добиваться результата, в ЦСКА полно. Кажется, он просто станет одним из них. Зайнутдинов не показывал ничего такого, чтобы точно можно было говорить — он повысит уровень ЦСКА.
И неясно, какую именно проблему он призван решить. Александр Дорский предположил, что Бахтиер займет место Щенникова на левом фланге, хотя в «Ростове» он так почти не играл — разве что в матче предыдущего тура с «Уфой», да и то там пришлось в основном атаковать. Так что придется вспоминать казахстанское прошлое. В центр полузащиты ЦСКА требуется опорник, которым Зайнутдинова не назвать. В атаку с Влашичем (и/или вингером из «Херенвена») он не вписывается. Но Гончаренко был большим сторонником этого трансфера и должен понимать, зачем ему этот игрок, — говорится в тексте.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за «Ростов», за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался с казахстанцем специальным видео.