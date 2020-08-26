Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Факел
00
Футбол. Кубок России
14:30
Томь
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Волгарь
Футбол. Кубок России
15:00
Акрон
Чертаново
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Алания
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Иртыш
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Динамо Бр
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Уфа
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ротор
Спартак
Футбол. Кубок России
18:30
Велес
Балтика
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Текстильщик
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Шинник
Футбол. Еврокубки
19:30
Прогрес
Зета
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
Зенит
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Плюсы есть, но есть и вопросы». В России оценили переход Зайнутдинова в ЦСКА

Он стал третьим казахстанцем в истории клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российский портал Rusfootball оценил трансфер футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из «Ростова» в ЦСКА.

Контракт 22-летнего Зайнутдинова с «армейцами» рассчитан до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.

«Под объявление состава сборной ЦСКА тихо сообщил о трансфере Бахтиера Зайнутдинова. В прессе по этому поводу в основном респекты и восторги. Игрок молодой, за полтора года освоился в РПЛ, не легионер, не стоил дорого из-за заканчивавшегося в декабре контракта. Плюсы есть, но есть и вопросы.

Да, казах успешно боролся за место в составе «Ростова», но молодых, перспективных и интересных игроков, не помогающих стабильно добиваться результата, в ЦСКА полно. Кажется, он просто станет одним из них. Зайнутдинов не показывал ничего такого, чтобы точно можно было говорить — он повысит уровень ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

И неясно, какую именно проблему он призван решить. Александр Дорский предположил, что Бахтиер займет место Щенникова на левом фланге, хотя в «Ростове» он так почти не играл — разве что в матче предыдущего тура с «Уфой», да и то там пришлось в основном атаковать. Так что придется вспоминать казахстанское прошлое. В центр полузащиты ЦСКА требуется опорник, которым Зайнутдинова не назвать. В атаку с Влашичем (и/или вингером из «Херенвена») он не вписывается. Но Гончаренко был большим сторонником этого трансфера и должен понимать, зачем ему этот игрок, — говорится в тексте.

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за «Ростов», за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался с казахстанцем специальным видео.

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 стал рекордным среди всех киберспортивных турниров в истории
Невозможно поверить: Месси решил покинуть «Барселону»
«Динамо» — «Зенит» и еще 5 игр завершат программу 5-го тура РПЛ
Кучеров догнал Овечкина и помог «Тампе» выиграть
В сборную вызвали конкурента Дзюбы из Тулы. Все испортила травма
В центральном матче тура РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА
Российскому боксеру Бетербиеву сменили соперника
СМИ: Марадона может возглавить клуб чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь