ЦСКА проводит интереснейшую трансферную кампанию. Теперь с Гончаренко можно спрашивать
Закрываются все без исключения проблемные позиции.
Закрываются все без исключения проблемные позиции.
Такого пламенного, наполненного классными событиями трансферного окна в новейшей истории «армейцев» ещё не было. Даже знаменитое обновление команды по итогам сезона-2017/2018, когда в экстренные сроки пришлось реконструировать весь состав после оттока лидеров, — это немного другая история. Тогда ЦСКА просто набирал отовсюду интересных игроков, покупки носили массовый характер — и было не только любопытно, но ещё и страшно: способны ли вообще прибывшие малоизвестные и молодые футболисты в один миг заменить старую обойму.
Сейчас у ЦСКА уже есть каркас новой команды, но время показало, что её ресурсов не хватает для борьбы за золото. Даже с учётом взросления и набора шишек «армейцам» не удалось сделать шаг вперёд, необходимый хотя бы для закрепления на уровне Лиги чемпионов. Тренерская проблема в этой истории явно была не основной, хотя Гончаренко, конечно же,
Или менялось, но
И проблемные позиции толком не закрывались. ЦСКА с ними же вступил в весну.
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2. Центр обороны страдал
3. Гончаренко долго искал баланс в центральной зоне, перепробовал уйму вариантов, но так и не нашёл оптимального. Плюс начались травмы у Ахметова, продолжились — у Дзагоева, а профильные опорники Бистрович и Бийол не вписались в стиль. У Бистровича — нехватка мобильности и скорости, у Бийола — ограничения в работе с мячом.
4. Левый фланг обороны давно и далеко отстал от правого. Здесь требовался игрок пусть не уровня Марио Фернандеса, но хотя бы такой, через кого можно строить атаки. Щенников много пропустил и не отличается атакующей натурой, Обляков и Кучаев — половинчатые варианты, поскольку их родные позиции в других зонах.
Первым трансфером «армейцев» стал аргентинец Гайч. Болельщики успели увидеть его в деле, порадовались резвому выходу на замену в стартовом туре с «Химками», далее форвард играл скромнее, но это ожидаемо: ему наверняка потребуется время для адаптации.
У Гайча множество интересных качеств: игра в оттяжке низом развита лучше, чем вверху (широкая спина и устойчивость на ногах); для роста 190 достойная общая подвижность. Он очень неплохо бежит на дистанции, поэтому полезен в альтернативных от штрафной зонах, имеет достойную статистику ожидаемых голов и передач xG + xA, то есть умеет получать моменты. Много открывается за спину, и вообще нравится, как, отыгравшись в середине, разворачивается и моментально бежит на рывке в штрафную. Не на скорости Холанда конечно, но стабильно и агрессивно. Моментов за счёт открываний получает достаточно. Умеет улучшать позицию для удара за счёт дриблинга.
Команда не собирается предельно упрощать футбол и превращать аргентинца в «столба». А если вдруг и захочет, с молодым нападающим можно поработать — данные для этого есть.
ЦСКА требовался защитник, который улучшил бы позиционную структуру. Бруно Фукс — не Бекао, если оценивать стилистические особенности. Прежний бразилец «армейцев» — яркий, агрессивный, резкий, очень жёсткий, но не всегда хладнокровный в решениях.
Бруно Фукс, наоборот, визуально имеет ограничения в резкости, агрессии, да и скорости (она не критично низкая, но и не топ), не так здорово ведёт единоборства, испытывает проблемы при смене направлений. Зато впечатлила так называемая школа. Он очень спокойный и — главное — надёжный. Не авантюрист, не стремится быть ярким. Нехватку агрессии компенсирует грамотным плассированием — использует принцип «главное оставаться на ногах, тогда я буду в эпизоде до самого конца», не катится и не выбрасывается без надобности, чем затрудняет обводку соперникам.
Думаю, в ЦСКА Бруно Фукса рассматривают на роль самого центрального в тройке — так будет правильнее. Он поможет команде защищаться в среднем и низком блоках, будет страховать более агрессивных партнёров, атакующих соперников в приём. Дивеев, который увереннее ведет борьбу при приеме соперником мяча спиной к воротам, переместится из самого центра в вправо или влево.
Несмотря на отсутствие внешней яркости, это позитивный трансфер для ЦСКА. Не элитный уровень (если бы было больше агрессии и скорости — при таких данных, такой школе и таком классном длинном пасе он уехал бы в Европу), но достойный.
Гончаренко уже обмолвился, что казахстанский футболист разнообразит игру ЦСКА и может использоваться как на позиции крайнего защитника, так и любой атакующей. Но, полагаю, в первую очередь он будет рассматриваться именно на левый фланг, пусть в «Ростове» в обороне играл крайне редко — разве что в двух последних турах. Всё остальное время он использовался на более атакующих позициях или в центре поля.
Для вингера при 3−5−2 или 3−4−3 у Зайнутдинова хорошая фактура: вменяемая скорость, левая нога, умение работать с мячом в широких и высоких точках. Казахский футболист умеет простреливать без потери темпа в
Баланс качеств для линейного игрока в модуле с тремя центральными защитниками у Зайнутдинова достойный.
Почти наверняка придёт новый опорный полузащитник для баланса — ЦСКА хочет Жоау Палинью из «Спортинга». Альтернатива — Фаусто Вера.
Как и всегда, ЦСКА берёт молодых игроков. Но разница по сравнению с прежними трансферными кампаниями огромная. Сейчас приезжают футболисты за большие деньги — и все они более готовые и проверенные. Риски присутствуют, но они не такие зашкаливающие, как в историях с Лукасом Сантосом или Шарлией.
А с Гончаренко теперь можно будет
Михаил Гончаров