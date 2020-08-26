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17:30 (мск), источник: Vesti.kz

«У него был тяжелый разговор с Карпиным». Талгаев рассказал, как Зайнутдинов уходил из «Ростова»

Ваит Талгаев — первый тренер, который позволил Бахтиеру Зайнутдинову дебютировать в профессиональном футболе. В интервью корреспонденту Vesti.kz опытный специалист рассказал, как состоялся трансфер игрока в ЦСКА, какую роль ему готовят в московском клубе и что отличало Бахтиера уже в молодом возрасте.

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Источник: РИА "Новости"

— Ваит Абдул-Хамидович, стал ли для вас неожиданным переход Бахтиера в ЦСКА?

— Нет, мы были с ним на связи в последние дни, он мне звонил, советовался. Это повышение для него, но в нем я никогда не сомневался, у него есть характер.

— Вам не кажется, что ему стоило еще поиграть какое-то время за «Ростов»?

ЦСКА (Москва)

— У нас был разговор по этому поводу, он спрашивал у меня, уходить или нет. Я ему сказал, прежде всего поговори с Карпиным потому что он тебе доверял, давал играть. Сначала был тяжелый разговор с Карпиным, но потом он сказал: «Хорошо, иди и расти».

Также я спрашивал у Бахтиера, кто из ЦСКА его приглашает конкретно: тренер или президент. Он сказал, что в нем заинтересован Гончаренко. Ну если тренер приглашает, значит он видит игрока в составе.

— В России говорят о том, что Гончаренко будет использовать Зайнутдинова на позиции левого латеряля, это не является проблемой для сборной Казахстана?

— Да, скорее всего он будет левым латералем. У него есть качества для этой позиции, он быстрый, выносливый, настырный, без фола его сложно остановить. Конечно, он может играть инсайда, но там есть игроки у ЦСКА.

Я не думаю, что это скажется на сборной, все-таки латераль это не совсем защитник, в системе с тремя центральными защитниками фланговые игроки много атакуют.

— Вы застали Бахтиера совсем молодым, у вас есть история о нем, которую никто не знает?

— У него есть старший брат — Бобыр, вот он весельчак, а Бахтиер всегда серьезный, и я брата спрашивал: «Баха когда-нибудь улыбается, ну хоть дома?».

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А так, не могу сказать, что были какие-то байки с ним. Но я всегда говорил молодым, что вы должны вступать в стыки, силовую борьбу вести и только тогда вы станете футболистами. И вот мы играли на сборах против каких-то сербов, идет верховая передача и там двухметровый игрок, я вижу, что Зайнутдинов уже готов лезть в эту борьбу, честно, я даже глаза закрыл и подумал, ну все, потеряли мы футболиста Зайнутдинова. Открываю глаза, серб на земле лежит, Бахтиер продолжает игру, тогда я сразу понял, что он готов к взрослому футболу.

— Москва, большой клуб, много разных привилегий, это его не смутит?

— Нет, Москва, танцы — это ему вообще не грозит, он посвятил себя футболу.

О переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец получил контракт на пять лет и 19-й номер.

Российская Премьер-Лига

В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за «Ростов» 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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