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18:06 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Баринов 27 августа отправится в Италию для операции на колене

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Травмированный полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов 27 августа вылетит в Италию на операцию. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист получил травму 23 августа в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом», который завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Полузащитник был заменен на 18-й минуте игры. На следующий день агент 23-летнего игрока Павел Банатин сообщил ТАСС, что у Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

«Завтра Дмитрий Баринов вылетает в Рим. Там после дополнительного обследования будет проведена операция», — сказал Брейдо.

Баринов является воспитанником «Локомотива», в основной команде он дебютировал в 2015 году. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, два раза выиграл кубок, один раз — суперкубок страны. В сборной России полузащитник провел четыре матча.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В среду железнодорожники на своем поле встретятся с грозненским «Ахматом», матч начнется в 18:30 мск.

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