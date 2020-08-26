Футболист «Локомотива» Баринов 27 августа отправится в Италию для операции на колене

Источник: РИА "Новости"

Футболист получил травму 23 августа в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом», который завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Полузащитник был заменен на 18-й минуте игры. На следующий день агент 23-летнего игрока Павел Банатин сообщил ТАСС, что у Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

«Завтра Дмитрий Баринов вылетает в Рим. Там после дополнительного обследования будет проведена операция», — сказал Брейдо.

Баринов является воспитанником «Локомотива», в основной команде он дебютировал в 2015 году. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, два раза выиграл кубок, один раз — суперкубок страны. В сборной России полузащитник провел четыре матча.