РФС попросил Юрана явиться в департамент защиты игры
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз попросил бывшего главного тренера футбольного клуба «Химки» Сергея Юрана, уволенного перед стартом сезона-2020/21 в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз попросил бывшего главного тренера футбольного клуба «Химки» Сергея Юрана, уволенного перед стартом сезона-2020/21 в Тинькофф — Российской
«Химки» под руководством 51-летнего Юрана вышли в РПЛ и дошли до финала Олимп — Кубка России, где уступили петербургскому «Зениту» (0:1). 4 августа подмосковный клуб объявил о расторжении контракта со специалистом.
Позднее он рассказал, что был уволен по указанию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который опроверг эту информацию. 18 августа в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о том, что Юран выразил готовность прибыть в РФС с адвокатом, чтобы рассказать о деталях своего ухода из «Химок». Ранее Юран сообщил ТАСС, что готов явиться в РФС для объяснения обстоятельств расторжения его контракта только после получения официального письма.
«РФС отправил письмо Юрану», — говорится в сообщении.
После ухода Юрана пост главного тренера «Химок» занял Дмитрий Гунько. После пяти матчей «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. В шестом туре подмосковная команда 29 августа примет волгоградский «Ротор».