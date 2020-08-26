РФС попросил Юрана явиться в департамент защиты игры

«Химки» под руководством 51-летнего Юрана вышли в РПЛ и дошли до финала Олимп — Кубка России, где уступили петербургскому «Зениту» (0:1). 4 августа подмосковный клуб объявил о расторжении контракта со специалистом.

Позднее он рассказал, что был уволен по указанию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который опроверг эту информацию. 18 августа в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о том, что Юран выразил готовность прибыть в РФС с адвокатом, чтобы рассказать о деталях своего ухода из «Химок». Ранее Юран сообщил ТАСС, что готов явиться в РФС для объяснения обстоятельств расторжения его контракта только после получения официального письма.