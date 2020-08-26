Зайнутдинов попал в заявку ЦСКА на первый матч после перехода
Московский ЦСКА объявил состав на матч пятого тура российской
Московский ЦСКА объявил состав на матч пятого тура российской
В заявку армейцев вошел новичок — полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Футболист сборной Казахстана оказался в запасе.
Начало матча в 23:30 по столичному времени.
Официально о переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Transfermarkt, трансфер казахстанца обошелся армейцам в два миллиона евро.
За «Ростов» хавбек выступал с начала 2019 года, в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.