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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов попал в заявку ЦСКА на первый матч после перехода

Московский ЦСКА объявил состав на матч пятого тура российской премьер-лиги с «Краснодаром», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В заявку армейцев вошел новичок — полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Футболист сборной Казахстана оказался в запасе.

ЦСКА (Москва)

Начало матча в 23:30 по столичному времени.

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Краснодар (Краснодар)

Официально о переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Transfermarkt, трансфер казахстанца обошелся армейцам в два миллиона евро.

За «Ростов» хавбек выступал с начала 2019 года, в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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