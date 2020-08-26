Гол Бакаева с пенальти принес «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Ротором»
ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» в матче пятого тура Тинькофф — Российской
ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» в матче пятого тура Тинькофф — Российской
Единственный мяч с пенальти на 54-й минуте забил Зелимхан Бакаев.
«Спартак» не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. «Ротор» потерпел третье кряду поражение, в текущем сезоне команда не одержала ни одной победы (4 поражения, 1 ничья).
В шестом туре подопечные Доменико Тедеско 29 августа примут тульский «Арсенал».
«Ротор» в этот же день на выезде сыграет с подмосковными «Химками».