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20:37 (мск), источник: ТАСС

Гол Бакаева с пенальти принес «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Ротором»

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч с пенальти на 54-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

Спартак (Москва)

«Спартак» не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. «Ротор» потерпел третье кряду поражение, в текущем сезоне команда не одержала ни одной победы (4 поражения, 1 ничья).

Российская Премьер-Лига

В шестом туре подопечные Доменико Тедеско 29 августа примут тульский «Арсенал».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ротор» в этот же день на выезде сыграет с подмосковными «Химками».

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0:1
Первый тайм: 0:0
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