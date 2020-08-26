Гол Бакаева с пенальти принес «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Ротором»

«Спартак» не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. «Ротор» потерпел третье кряду поражение, в текущем сезоне команда не одержала ни одной победы (4 поражения, 1 ничья).