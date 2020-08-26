«Рубин» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» одержали домашнюю победу над «Уфой» со счетом 3:0 в матче пятого тура Тинькофф — Российской
КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» одержали домашнюю победу над «Уфой» со счетом 3:0 в матче пятого тура Тинькофф — Российской
Голы забили вышедшие на замену в перерыве Хван Ин Бом (47-я минута) и Денис Макаров (55, 69). Для южнокорейского полузащитника забитый мяч стал первым в РПЛ. На счету Макарова теперь четыре гола в текущем сезоне, он делит первое место в гонке бомбардиров с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Предыдущие пять очных встреч команд в чемпионате России завершились вничью. «Рубин» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в играх с «Уфой».
Казанская команда набрала семь очков после пяти матчей. На счету «Уфы» четыре очка. В следующем туре «Рубин» 30 августа сыграет дома с «Тамбовом», в тот же день «Уфа» примет московское «Динамо».