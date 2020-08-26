«Рубин» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Голы забили вышедшие на замену в перерыве Хван Ин Бом (47-я минута) и Денис Макаров (55, 69). Для южнокорейского полузащитника забитый мяч стал первым в РПЛ. На счету Макарова теперь четыре гола в текущем сезоне, он делит первое место в гонке бомбардиров с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.