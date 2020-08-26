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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист поучаствовал в голевой атаке и помог своему клубу обыграть «Локомотив»

Казахстанский защитник Марат Быстров провел третий матч за грозненский «Ахмат», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

28-летний игрок вышел в стартовом составе на матч пятого тура российской премьер-лиги с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей забили Владимир Ильин (3-я минута), Артем Тимофеев (45) и Бернард Бериша (58-я). У «Локомотива» отличились Антон Миранчук (48-я с пенальти) и Гжегож Крыховяк (77-я).

Локомотив (Москва)

Быстров поучаствовал во втором голе «Ахмата». Правда, на 63-й минуте казахстанец получил вторую желтую карточку и был удален.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Ахмат» Быстров перешел 16 августа, подписав двухлетний контракт.

Российская Премьер-Лига

С 2017 года игрок принадлежал «Астане», за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в «Тобол», а с 2019 года играл за «Ордабасы» Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за «Тамбов», «Челябинск» и «Магнитогорск». Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама — этническая казашка из Челябинской области.

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