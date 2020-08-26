Казахстанский футболист поучаствовал в голевой атаке и помог своему клубу обыграть «Локомотив»
Казахстанский защитник Марат Быстров провел третий матч за грозненский «Ахмат», передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский защитник Марат Быстров провел третий матч за грозненский «Ахмат», передает корреспондент Vesti.kz.
28-летний игрок вышел в стартовом составе на матч пятого тура российской
Быстров поучаствовал во втором голе «Ахмата». Правда, на 63-й минуте казахстанец получил вторую желтую карточку и был удален.
В «Ахмат» Быстров перешел 16 августа, подписав двухлетний контракт.
С 2017 года игрок принадлежал «Астане», за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в «Тобол», а с 2019 года играл за «Ордабасы» Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.
До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за «Тамбов», «Челябинск» и «Магнитогорск». Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама — этническая казашка из Челябинской области.