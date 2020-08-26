«Локо» посыпался без Баринова и Миранчука: проиграл второй раз за три дня. Впереди — «Зенит»
Травма Чорлуки, привозы Гилерме и два удаления.
Травма Чорлуки, привозы Гилерме и два удаления.
В дерби со «Спартаком» болельщики «Локомотива» впервые осознали, что их ждет, если трансфер Миранчука в «Аталанту» все же случится: после коронавирусной паузы Алексей тащил всю команду, забив 9 голов в 12 матчах. А в дерби добавил еще и ассист, но дернул заднюю и выбыл на 2−3 недели.
Без Миранчука и Баринова, который пропустит от 6 месяцев, «Локо» лишился мяча и мысли впереди — не помог даже сверхатакующий состав от Марко Николича, оборонявшийся все дерби.
На «Ахмат» серб впервые проверил в деле Камано (Смолов вернулся в запас), но стало еще хуже: от «Спартака» «Локо» пропустил дважды к 80-й минуте. От «Ахмата» — уже к 42-й.
На 3-й минуте Мурило пропустил пас за спину и позволил Ильину забить один на один.
Еще через 7 Понсе попал в штангу. А прямо перед перерывом Тимофеев наказал Гилерме за кошмарный ввод мяча от ворот.
На второй тайм «Локо» вышел без Чорлуки, который хромал еще до перерыва (после этого Магкеев опустился в оборону, а его место в центре занял Куликов), и со вторым форвардом: вместо Жемалетдинова появился Лисакович, который сразу заработал пенальти и вернул «Локо» в игру.
Но ненадолго: еще через 10 минут команда Николича снова провалилась сзади, и Бериша забил третий.
«Ахмат» доигрывал вдевятером. После гола Бериши удалился Быстров, а в добавленное время — Швец. Но все, на что хватило «Локо» — гол Крыховяка, который забил впервые после пандемии.
2:3 — «Локомотив» проигрывает во втором туре подряд и не побеждает на протяжении трех матчей.
У «Ахмата» третья победа кряду — команда Андрея Талалаева обошла «Локо» и поднялась на четвертое место.