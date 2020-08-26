«Для “Ростова” — это потеря». Карпин высказался об уходе Зайнутдинова в ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из команды полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который перешел в московский ЦСКА.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из команды полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который перешел в московский ЦСКА.
«Да, конечно, потеря с точки зрения футбола. Этот человек два года всего лишь провел здесь, начал выходить на определенный уровень, на котором хотели бы его видеть, и совершен трансфер. Понятно, что с футбольной точки зрения это для нас потеря. Но двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем», — цитирует Карпина официальный сайт клуба.
Официально о переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Transfermarkt, трансфер казахстанца обошелся армейцам в два миллиона евро.
За «Ростов» Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. За это время провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.