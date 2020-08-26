«Для “Ростова” — это потеря». Карпин высказался об уходе Зайнутдинова в ЦСКА

«Да, конечно, потеря с точки зрения футбола. Этот человек два года всего лишь провел здесь, начал выходить на определенный уровень, на котором хотели бы его видеть, и совершен трансфер. Понятно, что с футбольной точки зрения это для нас потеря. Но двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем», — цитирует Карпина официальный сайт клуба.